Strasburgo, incriminati 3 dei 5 fermati

Tre delle 5 persone arrestate il 29/1 per l'attentato dell'11 dicembre a un mercatino di Natale a, in cui morì anche il giornalista italiano antonio megalizzi,sono state incriminate per cospirazione criminale terroristica. Lo riportano i media francesi, citando fonti giudiziarie. Gli indagati sono accusati di aver aiutato l'attentatore Cherif Chekatt a entrare in possesso dell'arma con cui ha fatto fuoco sui passanti uccidendo 5 persone e ferendone altre 11. L'uomo fu in seguito scovato e ucciso da agenti.(Di sabato 2 febbraio 2019)