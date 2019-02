Raffaella Fico si alla chirurgia ma senza eccessi

people24.myblog

(Di sabato 2 febbraio 2019)viene spesso presa di mira sui suoi social non appena pubblica una sua foto: “Sono ormai 11 anni che mi arrivano critiche, ma mi scivolano addosso”. Il suo caso è stato affrontato in un’intervista concessa al programma Storie Italiane:” Ioestetica non ne ho fatta a parte il se…o ritoccato. Le foto che pubblico sono un po’ modificate con le app, e poi c’è il make up. C’è chi ti attacca sul web e chi ti sostiene: anche quando pubblico foto con la figlia e con il mio compagno, arrivano critiche. A volte ci rimango male perché sono commenti molto negativi ma poi passa quando sei un personaggio pubblico sai che sei esposta e lasci correre”. La showgirl ha esordito sul piccolo schermo nel 2008 graziesua precome concorrente del “Grande Fratello”, però ha la risposta pronta per chi la critica insinuando di aver subito troppi cambiamenti ...