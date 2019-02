Pallanuoto | A1 femminile 2019 | risultati e classifica dell’undicesima giornata Vittorie

Pallanuoto femminile - A1 2019 : undicesima giornata - trasferta a Milano per L’Ekipe Orizzonte Catania : Senza soste la regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto: ci si avvicina al momento fondamentale della stagione, vicini alla Final Six, dunque tutte le squadre andranno a caccia degli ultimi posti a disposizione. Andiamo a scoprire l’undicesima giornata. trasferta insidiosa a Milano per L’Ekipe Orizzonte Catania, prima della classe: nove vittorie ed una sconfitta per le siciliane che stanno legittimando sempre più ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : clamoroso a Verona - Padova cade 7-6. Pari tra Florentia e Milano : Accade l’imponderabile a Verona: le padrone di casa battono per 7-6 le campionesse d’Italia del Padova nel posticipo della decima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ed ora possono anche pensare alla salvezza senza passare dai playout, soprattutto in vista dei due scontri diretti delle prossime giornate contro le ultime due della classe. Padova invece resta a -5 dal Catania. Nell’altro incontro di giornata 8-8 tra ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : sorteggio da brividi per le italiane. Catania-Sabadell e Ujpest-Padova : Dopo il secondo posto nella fase a gironi preliminare si prospettava un sorteggio duro per Catania e Padova e l’urna di Nyon ha riservato duri scogli nei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile per le squadre italiane. Per le etnee ecco il temibilissimo Sabadell, squadrone iberico, mentre per le patavine ci sarà l’Ujpest, squadra magiara che nei preliminari ha battuto il Catania e lo scorso anno eliminò le venete ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Olympiacos-Padova 9-9. Le campionesse d’Italia vanno ai quarti da seconde : Serviva una vittoria, invece arriva un pari: il Padova impatta sul 9-9 con l’Olympiacos e passa ai quarti dell’Eurolega di Pallanuoto femminile da seconda classificata, e così incrocerà una delle vincitrici dei gironi eliminatori nella prima fase ad eliminazione diretta. Le patavine però dimostrano di potersela giocare alla pari con chiunque. Partono meglio le elleniche, che in un minuto e mezzo vanno già sul 2-0, ma al tramonto ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Lille-Catania 5-15. Etnee ai quarti da seconde : Obiettivo centrato: il Catania batte per 15-5 il Lille ed accede ai quarti dell’Eurolega femminile da seconda del raggruppamento, incrociando così nel primo turno ad eliminazione diretta una delle formazioni che hanno vinto i quattro gironi eliminatori. Gara a senso unico quella odierna, che le Etnee dominano fin dal via. Nel primo quarto infatti le siciliane vanno sul 5-0 e chiudono già i conti: in gol tre volte Garibotti, oltre a ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Rapallo-Vouliagmeni 5-13. Termina l’avventura europea delle liguri : Troppo forte per il Rapallo la formazione ellenica del Vouliagmeni: le greche si impongono con il largo punteggio di 5-13 e passano ai quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Per le liguri invece il cammino europeo è già Terminato, al culmine di una fase eliminatoria che ha portato una sola vittoria e ben tre sconfitte. Partita indirizzata già dopo soli otto minuti, conclusi col punteggio di 1-5: Viacava trova la via del ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Kosice-Rapallo 6-21. Le liguri continuano a sperare nei quarti : Il Rapallo continua a sperare nella qualificazione ai quarti dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le liguri schiantano per 6-21 le padrone di casa del Kosice e domattina si giocheranno il tutto per tutto contro le elleniche del Vouliagmeni nella sfida decisiva. Alla formazione italiana servirà però una vittoria con due reti di scarto. Senza storia la sfida odierna, finita praticamente dopo soli otto minuti: nel primo quarto Rapallo è già ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Padova-Matarò 11-7. Campionesse d’Italia già ai quarti : Padova è già ai quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le Campionesse d’Italia battono anche il Matarò, per 11-7, e restano in testa al raggruppamento in compagnia delle elleniche dell’Olympiacos, contro le quali domattina si giocheranno il primato. Alle patavine servirà una vittoria per cercare un miglior accoppiamento nella fase ad eliminazione diretta. Nel primo quarto le padrone di casa cercano di ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Padova-Ugra Khanty 15-5. Ottimo esordio delle venete : Ottimo esordio per Padova nei preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le campionesse d’Italia, che giocano in casa il raggruppamento, spazzano via per 15-5 l’Ugra Khanty e si apprestano a disputare tra domani e domenica le due sfide decisive per il passaggio ai quarti. Poker di Armit, tripletta per Grab. Nel primo parziale partenza a rilento della formazione italiana, che va sotto due volte, prima sullo 0-1 e poi ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Ethnikos-Catania 5-15. Riscatto delle etnee - quarti ad un passo : Pronto Riscatto del Catania nella terza gara dei preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le etnee schiantano per 15-5 le greche dell’Ethnikos Pireo e prenotano il secondo posto nel girone, che assicura il passaggio ai quarti di finale della manifestazione. Sugli scudi Bianconi, autrice di cinque reti e Garibotti, per quattro volte in gol. Gara virtualmente chiusa già nel primo quarto con le siciliane avanti 6-1 in soli ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Dunaujvaros-Rapallo 9-8. Le liguri sprecano un’occasione - ora la strada si fa dura : Tanto rammarico per il Rapallo nella prima gara dei preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le liguri vengono rimontate e battute dalle magiare del Dunaujvaros, che si impongono per 9-8 nella prima giornata del raggruppamento che si gioca a Kosice, in Slovacchia. Ora il percorso per il passaggio ai quarti di finale della manifestazione si fa davvero in salita. Partenza sprint delle magiare nella prima frazione, nella quale vanno ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania-Torre del Grifo 21-3. Nel derby etneo sei reti per Bianconi e van der Sloot : Una pura formalità in vista del turno preliminare dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: questa è stata in estrema sintesi la sfida di campionato appena disputata contro il Torre del Grifo per il Catania. Nel derby etneo la squadra prima in classifica ha dominato la scena vincendo per 21-3. Sei reti a testa per Bianconi e van der Sloot, poker per Garibotti: le vicecampionesse d’Italia dopo aver già chiuso il match nei primi otto ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : le migliori italiane della nona giornata. Spicca Arianna Garibotti : Tornato, dopo una lunga pausa tra festività natalizie e Coppa Italia, il campionato di Serie A femminile di Pallanuoto: è andata in scena sabato la nona giornata. Andiamo a riviverla con le migliori azzurre in acqua. Arianna Garibotti: è lei la top-scorer di giornata, gran protagonista della sfida tra Orizzonte Catania e CSS Verona. Cinque reti per l’atleta della Nazionale in terra veneta: è lei a guidare le leader della classifica ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : chiuso il girone d’andata - Catania campione d’inverno : Turno interlocutorio come nelle attese nella Serie A1 di Pallanuoto femminile: la vittoria per 8-19 in casa del Verona consegna, al termine del girone d’andata, il titolo platonico di campione d’inverno al Catania. Restano a -2 il Padova, vittorioso per 15-4 sul Bogliasco ed il Rapallo, che supera Milano per 16-7. Non perde colpi neppure Roma, che passa per 2-15 nel derby laziale contro l’F&D H2O, mentre la Florentia batte ...