Palermo | Orlando si ribella al decreto Salvini e iscrive gli stranieri all' anagrafe

Palermo - Orlando iscrive all'anagrafe 4 richiedenti asilo : A Palermo il sindaco Leoluca Orlando ha iscritto all'anagrafe quattro richiedenti asilo con permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonostante il Decreto sicurezza lo vieti. Il primo ...

Sindaco di Palermo - Leoluca Orlando sfida Salvini : 4 migranti iscritti all’anagrafe di Palermo : Orlando Sindaco di Palermo, continua a pressare contro il DL di Salvini Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato i primi provvedimenti per l’iscrizione all’Anagrafe comunale di 4 cittadini stranieri migranti, nonostante il Decreto Sicurezza lo vieti. I provvedimenti riguardano uomini e donne di età compresa tra 26 e 49 anni, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o per motivi umanitari, ...

Palermo - Leoluca Orlando iscrive all’anagrafe quattro stranieri : “Obbligo del sindaco è rispettare la Costituzione” : quattro stranieri con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e come richiedenti asilo sono stati iscritti all’anagrafe di Palermo dal sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, nonostante il decreto Sicurezza lo vieti. Si tratta di una donna libica e tre bengalesi, di età compresa tra i 26 e i 49 anni. In attesa, nelle stesse condizioni, ci sono altre 200 pratiche. Dopo le verifiche di legge da parte della polizia ...

Palermo - il sindaco Orlando "sfida" il decreto Sicurezza : 4 migranti iscritti all'anagrafe : Il sindaco, che si assume la piena e unica responsabilità dell'atto, applicare il dl voluto da Salvini comporterebbe il rischio di violazione dei diritti umani

Orlando : "Palermo pronta ad accogliere i naufraghi" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio è intervenuto sul caso della nave Sea Watch 3, che è vicina alla Sicilia e ha a bordo 47 migranti, e ha scritto un post su Facebook accompagnato da una cartina sulla quale è evidenziato il porto di Marsiglia. Di Maio ha sostanzialmente ribadito quanto già detto nei giorni scorsi e cioè che la Francia deve accogliere i migranti:"La nave Ong Sea Watch, che sta ...

Palermo - parte una raccolta firme della Lega : chieste le dimissioni di Orlando : Sono i punti cardine della nostra petizione popolare del buon senso per Palermo - aggiunge - che dar la possibilit a tutti i cittadini, a prescindere dall'appartenenza politica, di manifestare in ...

Palermo : Orlando - 'Costituzione è la legge delle leggi' : Palermo, 17 gen. (AdnKronos) - "La Costituzione italiana, nata anche dalla sensibilità e dalla passione di uomini come Don Luigi Sturzo, è una straordinaria sintesi di ideologie e culture diverse, tutte ispirate alla difesa e alla garanzia dei diritti per tutti. Quella è la legge delle leggi ed è be

Palermo - il sindaco Orlando protesta contro Libero : "Titolo vergognoso" : Il quotidiano scrive: "Comandano i terroni", riferendosi al fatto che tre delle quattro cariche istituzionali più alte del Paese sono rivestite da cittadini meridionali

Palermo - caos ufficio anagrafe - i dipendenti preoccupati - Orlando : “Firmo io - tranquilli” : E’ caos a Palermo all’ufficio anagrafe, i dipendenti temono che anche istruire le richieste possa esporli giudiziariamente, il sindaco Orlando però fa sapere che sarà lui stesso a mettere le firme I dipendenti dell’ufficio anagrafe sono preoccupati e il sindaco Leoluca Orlando torna a rassicurarli: sarà lui a firmare le iscrizioni degli immigrati che hanno presentato richiesta e che non potrebbero ottenere la residenza come previsto ...

Palermo - Salvini vuole donare ville confiscate alla mafia ai cittadini. Orlando : “Sono abusive” : Il ministro degli Interni Salvini ha annunciato di voler donare ai palermitani tre ville confiscate a Cosa nostra. Ma stando agli accertamenti fatti dal Comune di Palermo gli immobili sarebbero abusivi, perché sorgono a pochi metri dal mare. Orlando ironizza: "Signor ministro, meno Facebook e più fatti. Da mesi, ormai più di 6 mesi, annuncia che verrà a consegnare ai palermitani delle ville confiscate, ma oltre gli annunci niente. C'è qualche ...

Palermo - Salvini : “Riconsegnerò tre ville confiscate alla mafia ai cittadini”. Il sindaco Orlando : “Sono abusive” : Da settimane annuncia l’intenzione di voler consegnare ai palermitani tre ville confiscate a Cosa nostra. Ma quelle case sono abusive. Nuovo fronte di scontro tra Leoluca Orlando e Matteo Salvini. Da giorni il sindaco di Palermo polemizza con il ministro dell’Interno sul decreto sicurezza. “Spero che nelle prossime tre ville confiscate alla mafia che avrò presto la gioia di riassegnare ai cittadini di Palermo, il sindaco non ...

Palermo : Orlando a Salvini - 'Su consegna beni confiscati meno Facebook e più fatti' : Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - "Signor Ministro, meno Facebook e più fatti. Da mesi, ormai più di 6 mesi, annuncia che verrà a consegnare ai palermitani delle ville confiscate, ma oltre gli annunci niente. C'è qualche problema? Se stesse un po' meno su Facebook e un po' più al Ministero, saprebbe per

Palermo - un gruppo di cittadini contesta il sindaco Leoluca Orlando : “E’ una vita che glielo voglio dire. Lei è un cornuto” : Leoluca Orlando contestato a Palermo mentre presenziava ad uno stand di Confartigianato. Una presenza sgradita per alcuni cittadini che lo hanno rimproverato di rimuovere l’immondizia solo in occasione della visita del Papa e di non aver presenziato alla visita del premier Conte. “Con quale coraggio si presenta?” gli hanno chiesto. Il sindaco chiede silenzio ma la discussione degenera fino a quando un uomo gli rivolge ...

Palermo - Sit-In contro il decreto sicurezza - Orlando ritrova i suoi palermitani (VIDEO) : Palermo si unisce al proprio sindaco e grida contro il decreto sicurezza Nonostante il freddo e la pioggia si è affollata rapidamente piazza Pretoria, davanti al Municipio di Palermo, per il Sit-In, nato spontaneamente sui social, contro il decreto sicurezza nella parte che riguarda i migranti. Il sindaco Leoluca Orlando torna ad attaccare il governo mentre l’arcivescovo Corrado Lorefice invita a non rimanere in silenzio davanti a “disumani ...