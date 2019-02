Pagelle Napoli-Sampdoria 3-0 | highlights e tabellino del match

Pagelle Napoli-Sampdoria - highlights e tabellino del match : Pagelle NAPOLI SAMPDORIA – Dopo la sconfitta subita ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan, sabato alle 18:00 il Napoli ospiterà in casa la Sampdoria per la seconda gara della 22° giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si sfideranno per 104° volta nella massima serie, dove la prima gara […] L'articolo Pagelle Napoli-Sampdoria, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Milan-Napoli 2-0 - Pagelle / Adesso Re Carlo dovrà attingere alla sua esperienza di allenatore leggendario : MERET. Stasera luci spente per tutti a San Siro, anche per l’incolpevole Meret. Certo, è impotente sulle due cagliose del Piatek, l’unico polacco buono stasera in campo, ma sul Napule il buio è totale – 5 Il Milan due tiri in porta fa e realizza tutti e due: imparabili – 6 MALCUIT. Viene voglia di dargli l’unica sufficienza di questo maledetto martedì, se non altro perché sulla sua fascia un po’ di vita c’è. Mette tantissime palle al centro, ...

Milan-Napoli 2-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/37 Spada/LaPresse ...

Pagelle Milan-Napoli 2-0 - voti Coppa Italia : Piatek sigla la doppietta - che prestazione! Rossoneri di Gattuso dominanti : Il Milan batte il Napoli per 2-0 nei quarti di finale della Coppa Italia di calcio grazie alla doppietta nel primo tempo (11′ e 27′) di un ispiratissimo Piatek. I Rossoneri attendono ora la vincente di Inter-Lazio (le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno). Andiamo a scoprire tutti i voti della sfida di San Siro. MILAN 7 Donnarumma, 6.5: Bravissimo più volte su Insigne, che aveva cercato la rete. Risponde ...

LIVE Pagelle Milan-Napoli - voti Coppa Italia in DIRETTA : Ancelotti sceglie Milik - Gattuso risponde con Piatek : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Milan-Napoli DALLE ORE 20.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Milan-Napoli, quarto di finale di Coppa Italia: si incontreranno ancora una volta nel giro di 72 ore rossoneri e azzurri che, dopo lo 0-0 del campionato, si affronteranno sempre a San Siro per entrare tra le prime quattro della competizione e sperare di sollevare un trofeo a fine stagione, dato che lo Scudetto appare già ...

Milan-Napoli 0-1 - Pagelle / Le sperimentazioni di Carlo non si fermano : OSPINA. Il Gatto Ospinik s’immola con ardore e rimedia pure qualche calcione di troppo. Per tutte, la parata al 78’ che strozza il grido in gola a Musacchio e all’intero stadio meneghino – 7 Il salvataggio su Musacchio – bellissimo ed equiparabile ad un gol – arriva dopo che il nostro è stato travolto da un camion nero di nome Koulibaly. Si fa male ma non molla. Il migliore in campo: sempre preciso e attento su ogni conclusione – 7 MALCUIT. Nel ...

Milan-Napoli - le Pagelle : Donnarumma una garanzia Paquetà sbaglia La classifica : Gigio è tornato su livelli altissimi, delude il brasiliano. Buono il debutto di Piatek. Mertens è nullo, Koulibaly dà una lezione a tutti

Milan-Napoli - le Pagelle : Paquetà delude - Zielinski una certezza : MILAN. G. DONNARUMMA 6.5 Si fa subito vedere deviando in angolo una conclusione di Callejon. Reattivo su Milik a inizio ripresa. CALABRIA 6 Cerca di tenere Insigne e dà il suo contributo in fase ...

Milan-Napoli 0-0 : Pagelle e tabellino : Milan-Napoli, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Pagelle Milan-Napoli 0-0 - highlights e tabellino del match : Pagelle MILAN NAPOLI – Il Milan di Rino Gattuso non è riuscito a sfatare il tabù Napoli: i rossoneri non hanno vinto nemmeno la seconda delle ultime 15 sfide contro la formazione azzurra in Serie A (5 pareggi e 9 sconfitte), unica eccezione il risultato di 2-0 ottenuto in casa nel mese di dicembre del […] L'articolo Pagelle Milan-Napoli 0-0, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Milan-Napoli 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/31 Spada/LaPresse ...

Pagelle Milan-Napoli - highlights e tabellino del match : Pagelle MILAN NAPOLI – Come riporta Sky Sport il Milan di Rino Gattuso è chiamato a sfatare il tabù Napoli: i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 15 sfide contro la formazione azzurra in Serie A (5 pareggi e 9 sconfitte), si tratta del 2-0 casalingo nel dicembre 2014. Il Napoli ha ottenuto tre […] L'articolo Pagelle Milan-Napoli, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Napoli-Lazio 2-1 - Pagelle / L’essenziale è visibile agli occhi : MERET. Dà veramente sicurezza questo ragazzo, cara Ilaria. Non solo per le parate, meglio, le respinte sul Serbo MS e su Ciro il Torrese. Il cammino è stato lungo ma adesso c’è. Certo con Re Carlo la rosa è mobile e noi siamo tutti mobilieri convinti, nel nome di Totò e della sostanza – 6,5 È sempre pronto, tranne in un’occasione in cui, però, con Albiol davanti non avrebbe avuto alcun motivo di preoccupazione. Splendida la parata al 58’, quando ...

Napoli-Lazio 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...