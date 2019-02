Napoli | Hamsik al Guangzhou | Ancelotti conferma | “credo che il calciatore voglia andare

Live Napoli-Sampdoria 2-0 Esce Hamsik : fa posto a Diawara : Lavoro e concentrazione. Ancelotti ha parlato nei giorni scorsi alla squadra, ha chiarito le proprie idee e chiesto una reazione. Adesso, però, contro la Sampdoria, serve soltanto tornare alla...

Napoli-Sampdoria - dalle 18.00 La Diretta Torna Hamsik - Milik e Insigne in attacco : Il Napoli affronta la Sampdoria alle ore 18 del sabato, in un match valevole per la 22a giornata di campionato; i partenopei, secondi in classifica con 11 lunghezze dietro la Juventus, vengono dalla ...

Napoli-Samp - Ancelotti conferma Allan - Insigne - Maksimovic. C’è Hamsik : In porta Meret Carlo Ancelotti concede una seconda chance ai calciatori che hanno deluso contro il Milan in Coppa Italia. E contro la Sampdoria in campionato, schiera dal primo minuto Maksikovic, Allan e Insigne. Ritorno in campo per Hamsik. Davanti, Milik. In porta Meret. Questa la formazione: Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Maksimovic, Albiol, Mario Rui; Callejon, Hamsik, Allan, Zielinski, Milik, Insigne A disposizione: Ospina, Karnezis, ...

Napoli : futuro incerto per Allan e Hamsik : Oggi al San Paolo arirva la Sampdoria di Quagliarella e Ancelotti rilancia la coppia di centrocampisti titolari Allan-Hamsik . Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , entrambi potevano partire a gennaio: il brasiliano al PSG e lo slovacco in Cina, ma non sono arrivate le 'offertone' che chiedeva il presidente De Laurentiis. Così sono rimasti a Napoli, ma il ...

Napoli - per Hamsik il Guangzhou non molla : Il futuro di Marek Hamsik a Napoli resta in forte bilico. Secondo il Corriere dello Sport il Guangzhou R&F continua a spingere per portare il centrocampista in Cina. Il mercato cinese chiude il 28 febbraio.

Live Milan-Napoli 0-0 fuori Hamsik - Callejon e Mertens : I quarti di finale di Coppa Italia si aprono alle 20.45 a San Siro con la sfida tra Milan e Napoli. I rossoneri, che sono approdati tra le prime otto della competizione dopo la sofferta vittoria di...

Milan-Napoli - formazioni : out Hamsik e Callejon - gioca Diawara : Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli. Calcio d’inizio alle ore 20.30 per la seconda sfida tra Ancelotti e Gattuso. Per la Coppa Italia torna Meret tra i pali. Fuori Hamsik e Callejon e spazio a Diawara e Zielinski Milan: Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Borini. All.: Gattuso. Napoli: Meret, Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam, Fabian, Allan, Diawara, Zielinski, Insigne, ...

Napoli - Hamsik finalmente! Contro il Milan c'è il re di Coppa : Non gioca dal 26 dicembre ma stasera riprenderà il suo posto nel cuore del Napoli. Marek Hamsik, leader della squadra di Ancelotti, sarà titolare nella sfida Contro il Milan nei quarti di Coppa Italia.

Napoli - la Cina tenta Hamsik : nei prossimi giorni arriva l'offerta : Marek Hamsik può dire addio al Napoli ? Ne parla il Corriere dello Sport: 'Il Napoli ha scoperto la settimana scorsa che tra un po' arriverà un'offerta per il suo capitano, capace di sedurre il Guangzhou R&F e di tenerlo incollato mentalmente ad un affare sfumato in ...

Napoli - Allan resta : nuove sirene per capitan Hamsik : Marek Hamsik nuovamente tentato dalle offerte che arrivano dalla Cina, il Napoli non perderà Allan ma adesso deve difendersi dagli attacchi al suo capitano “Allan resta a Napoli“, lo ha detto e ripetuto il tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, sembra davvero che la trattativa con il PSG si sia definitivamente arenata. Secondo il Corriere dello sport però, ci sarebbe ...

Napoli - Hamsik in Cina entro febbraio : OFFERTA CONCRETA - Come riportato dal Corriere dello Sport , infatti, diversi intermediari hanno confermato a Marek Hamsik e al suo entourage che la stima di diversi club cinesi per il centrocampista ...