Maltempo | ponti chiusi nella notte a Modena

Maltempo Modena : monitoraggio notturno dei fiumi - possibile chiusura dei ponti : A seguito dell’allerta arancione per criticità idraulica diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile per domani, i tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena, con la collaborazione del coordinamento comunale dei volontari di Protezione civile, hanno attivato il monitoraggio, anche notturno, dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per i fiumi Secchia e Panaro. L’Agenzia ...

Maltempo : variazioni nei collegamenti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che a causa del Maltempo, si segnalano variazioni nei collegamenti con le Isole Pontine. La corsa Laziomar Formia – Ponza delle 14.30 di oggi anticipa alle 13.30. L'articolo Maltempo: variazioni nei collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : soppressi collegamenti con le Isole Pontine : Si segnalano soppressioni nei collegamenti con le Isole Pontine a causa del Maltempo: Astral infomobilità rende noto che le corse Laziomar Formia-Ventotene delle 15.30 di oggi e Ventotene-Formia delle 6.45 di domani sono soppresse. L'articolo Maltempo: soppressi collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : a Bari da stanotte salatura di ponti e sottovie : ponti, sottopassi e alcune strade di Bari saranno interessate da un servizio di spargimento di sale da parte dell’Amiu disposto dal Comune, finalizzato ad evitare la formazione di ghiaccio soprattutto sui tratti a maggiore pendenza. I mezzi spargisale lavoreranno su due turni, il primo alle 22 e l’altro alle 5 di domani mattina procedendo sui ponti Garibaldi, Padre Pio, XX Settembre, Solarino, Adriatico, ex SP 45 Loseto-Valenzano, ...

Maltempo : soppressi i collegamenti con le isole Pontine : Astral infomobilità rende noto che a causa del Maltempo sono stati soppressi altri collegamenti con le isole Pontine: oggi non verrà effettuata la corsa Laziomar Formia-Ventotene delle 15:30. Per lo stesso motivo non è stata effettuata anche quella Ventotene-Formia delle 13:30. L'articolo Maltempo: soppressi i collegamenti con le isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sardegna : 55 km di ponti a rischio alluvione : CNA Sardegna rende noto che nonostante l’Isola sia caratterizzata da un grado di rischio idrogeologico in linea con la media delle regioni del Sud e inferiore alle medie nazionali, la rete infrastrutturale presenta livelli di esposizione significativi, sia per quanto riguarda il rischio alluvione, sia per il rischio di frane: per i ponti a medio-alto rischio alluvionale si tratta di 55 km, ovvero il 19% del totale. In riferimento al ...

Illuminazione artistica dei tre ponti a Ragusa : rinviata per Maltempo : A causa del maltempo l’Illuminazione artistica dei tre ponti a Ragusa è stata rinviata a domani sera. Lo annuncia il consulente del sindaco Barone

Maltempo - il Ministro Centinaio : “Non lasceremo soli gli agricoltori dell’Agro Pontino” : “Non lasceremo soli gli agricoltori dell’Agro Pontino. Faremo il possibile per aiutare le centinaia di aziende agroalimentari messe in ginocchio dalle forti piogge e dall’innalzamento del livello del mare, condizioni che hanno creato una situazione di esteso allagamento in tutta la zona”. E’ quanto dichiara in una nota il Ministro delle Politiche agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio. “Aspettiamo un ...

Maltempo : altre soppressioni ai collegamenti con le Isole Pontine : “A causa delle condizioni meteo avverse, altre soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine. Domani, 28 novembre, non verrà effettuata la corsa Ponza-Formia delle 7.45. Per lo stesso motivo questo pomeriggio non è stata effettuata la corsa Formia-Ponza delle 14.30”. Lo comunica in una nota Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo: altre soppressioni ai collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo - voragine sulla Pontina : riprese le operazioni di ricerca del disperso : riprese le ricerche dell’uomo disperso da domenica, coinvolto nel cedimento della Pontina a Terracina. Le operazioni avverranno anche dall’alto con l’ausilio dell’elicottero Drago 57 proveniente dal reparto volo dei vigili del fuoco di Ciampino. Proseguono anche i prosciugamenti nel comune di Pontinia, colpito dalle intense precipitazioni dei giorni scorsi. L'articolo Maltempo, voragine sulla Pontina: riprese le ...

Maltempo : soppressi collegamenti con le Isole Pontine : Astral Infomobilità rende noto che a causa delle condizioni meteo avverse, oggi non sono state effettuate le corse Laziomar Ventotene-Formia delle 6.45 e Ponza-Formia delle 7.45. L'articolo Maltempo: soppressi collegamenti con le Isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Buche e Maltempo - Pontina - auto cade in una voragine. Si cerca un disperso : Domenica tragica sulla Pontina: a causa delle forti piogge sulla strada si è aperta una grossa voragine che ha inghiottito l'auto di Walter Donà, imprenditore edile di 68 anni. Il crollo si è verificato in località San Vito, nel comune di San Felice Circeo (LT). Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sarebbe stata trascinata dalla corrente di un canale che scorre vicino al tratto stradale: i soccorritori l'hanno trovata quasi sepolta dalla ...

Buche e Maltempo - Pontina - auto sprofonda in una voragine. Un disperso : Domenica tragica sulla Pontina: a causa delle forti piogge e probabilmente complice la scarsa manutenzione, sulla strada si è aperta una grossa voragine che ha inghiottito l'auto di Walter Donà, imprenditore edile di 68 anni. Il crollo si è verificato in località San Vito, nel comune di San Felice Circeo (LT). La vettura, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata trascinata dalla corrente di un canale che scorre vicino al tratto stradale: i ...

La voragine sulla Pontina e i danni del Maltempo al centro sud : Continuano le ricerche di Walter Donà, imprenditore edile di 68 anni, disperso a?San Vito di San Felice Circeo, in provincia di Latina, dopo che la sua auto è finita nella voragine che si è aperta improvvisamente ieri lungo la Pontina. L'auto, travolta da acqua e fango, è stata recuperata dai vigili