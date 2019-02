repubblica

: Avete letto? Maltempo, Autobrennero chiusa per neve in Alto Adige: 12 km di code - umbriatweets : Avete letto? Maltempo, Autobrennero chiusa per neve in Alto Adige: 12 km di code - cronaca_news : Maltempo, Autobrennero chiusa per neve in Alto Adige: 12 km di code - AnsaTrentinoAA : Maltempo, problemi viabilità in A. Adige. Tir bloccati in Autobrennero e in val Venosta |#ANSA -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Strade bloccate dai mezzi pesanti. Allarme pioggia in Toscana, in piena a Lucca il fiume Serchio ingrossato dalle intense piogge. Diramato il "codice arancio" per l'intera giornata