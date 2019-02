Indiscussa conferma per EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite | i tempi sono maturi?

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Indiscussa conferma per EMUI 9 su #HuaweiMate20Lite: i tempi sono maturi? - Andryzenatti : RT @OptiMagazine: Indiscussa conferma per EMUI 9 su #HuaweiMate20Lite: i tempi sono maturi? - OptiMagazine : Indiscussa conferma per EMUI 9 su #HuaweiMate20Lite: i tempi sono maturi? - giuls_sabba : Marina anche in questa puntata si conferma vincitrice indiscussa di questa #isola -

(Di sabato 2 febbraio 2019)Non cidavvero più dubbi sull'arrivo di9 su20: sulle vicende software del modello di fascia media lanciato solo in autunno ci siamo già soffermati nel recente passato, sottolineando il via della fase beta dell'aggiornamento in Cina, sul modello asiatico corrisponde a quello commercializzato in Europa e dunque in Italia. In realtà, c'erano già pochi subbi sul comune destino dei due smartphone ma ora possiamo dareassoluta che Android 9 Pie, insieme con l'interfaccia proprietaria nuova di zecca, giungerà anche dalle nostre parti.Al termine dell'articolo, è ben visibile un tweet della divisioneGermania che interviene sulla questione9 su20in maniera netta e precisa. L'operatore social non può fare a meno di comunicare la lieta novella: il device in questione riceverà appunto il tanto agognato update, senza che in ...