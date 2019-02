ilnapolista

: Hamsik lascia il campo tra gli applausi: “Non andare in Cina” Sirene cinesi per il capitano che ha lasciato il camp… - napolista : Hamsik lascia il campo tra gli applausi: “Non andare in Cina” Sirene cinesi per il capitano che ha lasciato il camp… - NAPOLIMANIA1926 : Hamsik lascia il campo, la reazione del San Paolo. Mertens si alza in piedi ad applaudirlo! - SOSFanta : @Robvenneri @GruppoEsperti Se vuoi Hamsik, altrimenti lascia così -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Un applauso per dire “Nonin Cina”. Marekildove 73 minuti ed una buona partita. Sublime il lancio per Callejon dal quale è partito l’assist verso Milik che ha sbloccato il match dopo 25 minuti.ila Diawara e si batte il petto. Il Napoli tatuato sul cuore. E come accadde non molto tempo fa le sirene cinesi per un appendice di mercato che in Oriente dura ancora per qualche settimana. Ancora rumors di mercato intorno al capitano del Napoli, è finito nel mirino del Dalian Yifang, club allenato da Bernd Schuster oltre che del Guangzhou. I contatti continuano ma la trattattiva resta complessa. Il Napoli non chiede poco. A giugno scorso la richiesta era di trenta milioni.L'articoloiltra gli: “Nonin Cina” ilNapolista.