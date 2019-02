Faitha | cacciata da Castelnuovo di Porto | partorisce appena scesa dal treno

huffingtonpost

(Di sabato 2 febbraio 2019) "Faith ha 20 anni. Ci è stata mandata in fretta e furia dal Cara dididalsubito in ospedale per partorire. Non aveva documentazione sanitaria, nulla. I bravissimi medici di Galatina sono rimasti sbigottiti dal fatto che sia stata messa su unin quelle condizioni". Lo scrive l'Arci di Lecce nella pagina Facebook dell'associazione che gestisce un sistema di centri di accoglienza Sprar nel capoluogo salentino."È nata Aliya, una meraviglia e questo a noi basta, ma qualcuno dovrà fare i conti con la propria coscienza", aggiunge l'Arci nel post.mandata via in fretta da #CaraCastelnovo,20anni nigeriana incinta di 9mesi finiti,messa sola su unper Lecce senza documenti sanitari.Ha partoritodal,a Galatina.è sola,facile immaginare che quel bimbo sia frutto di una violenza. ...