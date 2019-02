Roma | 24enne ivoriano violenta una donna | arrestato dai militari

Blastingnews

: VEDIAMOCI Roma incontri Escort Roma 3278564304 Sofia 24enne a Roma - vediamoci2018 : VEDIAMOCI Roma incontri Escort Roma 3278564304 Sofia 24enne a Roma - Vediamoci1 : VEDIAMOCI Roma incontri Escort Roma 3278564304 Sofia 24enne a Roma -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) I carabinieri della stazioneGarbatella, coadiuvati daidell'esercito impegnati nell'operazione "Strade sicure", in forze al 5° reggimento Lancieri di Novara, sotto il comando della Brigata Sassari, lunedì scorso hannoun ventiquattrenne originario della Costa d'Avorio, immigrato irregolare di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per violenza sessuale.L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti e senza fissa dimora, è accusato di aver abusato di unadi 50 anni che in quegli attimi stava transitando nel sottopassaggio della stazioneOstiense. Idell'Arma, dopo aver individuato e bloccato il presunto colpevole, lo hanno dapprima tradotto presso la caserma più vicina e poi trasferito al penitenziario di Regina Coeli....