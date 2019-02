Meno idee | più consumi Uno | non | vale uno nella social-democrazia

Costumi di Carnevale economici : idee per adulti a Meno di 20 euro : Festa di Carnevale alle porte? Se non hai intenzione di spendere una fortuna per il tuo travestimento, ecco 5 Costumi ad un...

Napoli scialbo - senza idee e Meno pericoloso del Chievo : 0-0 : Brusco passo indietro Stavolta il gol all’ultimo minuto, come contro la Roma, non c’è stato. E il Napoli ha pareggiato la seconda partita consecutiva in casa. Un brusco passo indietro, visto che l’avversario è il Chievo ultimo in classifica. I veneti non hanno rubato niente, anzi. Alla fine, fatta eccezione per il palo colpito da Insigne, si sono resi più pericolosi del Napoli. Almeno Karnezis un intervento importante ha dovuto ...