Italia in recessione | Conte | Sarà un anno bellissimo Confindustria lo gela

Italia in recessione - pil -0 - 2%. Mai così male da 5 anni. Conte : 'niente allarmi. Di Maio accusa i governi Pd : L'Istat ha certificato un ulteriore rallentamento dell'economia Italiana nel quarto trimestre. E' il secondo calo consecutivo col segno meno. 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è stata la reazione del premier mentre il suo ...

La recessione tecnica non esiste. In Italia è recessione e basta : La recessione tecnica non esiste. La recessione è recessione e basta. Il governo penta-leghista ha trasformato in un progetto politico lo sbeffeggiamento della cultura, considerata strumento di dominio delle élite global-catto-demo. Dunque, bando alle ciance e ai distinguo per economisti con la puzza sotto il naso, non importa che siano laureati in un qualche ateneo di provincia o abbiano preso il master alla London School of Economics ...

La recessione tecnica non esiste. In Italia è recessione e basta : E, mentre la domanda internazionale si contrae ogni giorno e la globalizzazione ogni giorno arretra, qualcuno inizierà a non trovare più con molta facilità, al Bazaar dell'economia internazionale, i ...

L’Istat : il Pil a -0 - 2% - l’Italia è in recessione. Imprese in allarme : “Il 2019 a crescita zero” : Il Pil del quarto trimestre del 2018 è calato dello 0,2%, anziché dello 0,1% previsto, e l’Italia quindi con due trimestri negativi consecutivi è ufficialmente in recessione tecnica. Ma quel che è peggio è che per l’anno in corso la variazione acquisita è pari a -0,2%. Tant’è che diversi centri di ricerca, da Oxford Economics a Intesa Sanpaolo, pre...

Italia in recessione - Pil -0 - 2%?. Palazzo Chigi : «Niente manovra bis». Di Maio accusa il Pd : Un «netto peggioramento» dell'industria e del settore agricolo, un «andamento stagnante» del terziario: è la fotografia di un Paese che, dopo cinque anni, frena e...

