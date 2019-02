Flavia Vento | il suo appello a Matteo Salvini | “A Roma neanche una discarica per la

“Io a letto con te…”. E poi il gelo. Così Flavia Vento disintegra Sgarbi. In diretta : Che Vittorio Sgarbi fosse uno che non le mandi a dire è cosa nota. Certo che stavolta ha trovato pane per i suoi denti. Vittorione è stato infatti ‘silurato’ da Flavia Vento, l’ex valletta di Teo Mammuccari che, da qualche anno, ha cambiato vita e compagnie. Succede tutto a Pomeriggio cinque, salotto di Barbara D’Urso in lizza con Maria De Filippi per lo scettro di signora di Mediaset, dove l’argomento è caduto sul sesso sui rapporti con ...

Isola dei Famosi - l’indiscrezione di Alessia Marcuzzi su Flavia Vento : L’Isola dei Famosi sta per tornare e già impazza il gossip grazie ad un’indiscrezione di Alessia Marcuzzi su Flavia Vento. La conduttrice dello show infatti ha lasciato intendere che la modella potrebbe tornare sul piccolo schermo dopo una lunga assenza diventando una naufraga dell‘Isola dei Famosi. Ma andiamo con ordine. Fra le novità della 14esima edizione del reality ci sono le polene. Si tratta di concorrenti che in passato ...

Alessia Marcuzzi a DM : «Vi do uno scoop : Flavia Vento potrebbe tornare. Punto sui giovani dell’Isola. Il cannagate ha fatto bene a noi e a Striscia» : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi è carica. Le polemiche sul cannagate dello scorso anno, spiega, hanno finito per rafforzarla e ora è pronta per la sua quinta edizione da conduttrice dell’Isola dei Famosi. DavideMaggio.it l’ha incontrata a ridosso della partenza reality show sulla sopravvivenza per saperne di più su quel che accadrà di nuovo e di diverso su Canale 5 a partire da giovedì 24 gennaio 2019. Ecco cosa ci ha ...

Flavia Vento e Francesco Totti presunto flirt - lei rivela : 'Totti e io sappiamo ' : L'argomento è tornato alla ribalta della cronaca rosa dopo la furibonda lite in cui la Blasy, in diretta al GF Vip, ha sbattuto in faccia a Corona la responsabilità di quella per lei bufala al solo ...

Flavia Vento : 'IO E FRANCESCO TOTTI? NOI DUE SAPPIAMO LA VERITÀ'/ La stoccata ad Ilary Blasi : 'Poco elegante' - IlSussidiario.net : FLAVIA VENTO sul flirt con FRANCESCO Totti:'Solo io e lui SAPPIAMO la VERITÀ'. Su Ilary Blasi: 'Capisco il suo dolore, era furiosa'.

Malena in lite a Pomeriggio Cinque con Flavia Vento per un’uomo : Qualche tempo fa Flavia Vento aveva raccontato di essere casta da qualche anno, ma ora la showgirl ha accettato il corteggiamento dell’ex gieffino Biagio D’Anelli. La frequentazione non è facile e adesso a minare la serenità della neo coppia è arrivata anche Malena amica dell’ex gieffino, ha infatti inviato un video a “Pomeriggio Cinque” per chiedere spiegazioni alla Vento circa il comportamento poco carino avuto ...

