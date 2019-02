Ecco l' uomo più ricco della storia

Zero gol in cinque mesi e saluti all'Ibiza : Ecco Borriello - l'uomo dei 1000 addii : Marco Borriello è il bomber dei saluti, delle rescissioni dei contratti e dei cambi di casacca. Ma questa volta l'addio alla sua ultima squadra, l'Union Ibiza che milita nella Segunda División B ...

Seregno : Ecco l'uomo che ha anticipato di 4 anni l'ipotesi dei ricercatori su Plutone : ... mentre la scienza si è svegliata solo nel 2018, ben quattro anni dopo'. E continua:' lo scenario prevede che Plutone, in un lontanissimo futuro, sarà l'unico pianeta presente nel nostro sistema ...

E invece io vi dico che nonno Libero è l'uomo giusto all'UNESCO. Ecco perché : ... raccogliendo e collegando migliaia di diverse esperienze e studi realizzati in tutto il mondo, nei suoi molteplici campi d'intervento: educazione, scienza, cultura, comunicazione, informazione. La ...

La rivincita del formale - Ecco come vestirà l'uomo il prossimo inverno : A dettare legge nel 2019 sarà la fusione tra high e street fashion. A rivelarlo sono le immagini delle sfilate di Milano Moda Uomo appena conclusasi e anche una ricerca condotta dal motore di ricerca Lyst, che in occasione delle sfilate maschili per il prossimo autunno-inverno, ha analizzato il comportamento online degli oltre 5 milioni di utenti che ogni mese cercano accessori e capi di abbigliamento sugli oltre 12.000 e-store aggregati. I ...

Sferra un calcio al cane senza alcun motivo ma il karma è in agguato - Ecco cosa succede a questo uomo : La scena ripresa dalle telecamere di sicurezza è la prova dell’esistenza del karma: un uomo dà un calcio ad un cane, senza nessun motivo. Nel tentativo di colpire l’animale scivola e batte la testa contro un’auto parcheggiata a pochi centimetri dal luogo del misfatto. Il cane se ne va e il tizio rimane ciondolante a pensare a cosa sia successo L'articolo Sferra un calcio al cane senza alcun motivo ma il karma è in agguato, ecco ...

Ecco a cosa serve quell’anello cucito dietro le camicie da uomo : Ci sono ‘dettagli’ che sono costantemente sotto ai nostri occhi. La loro presenza è talmente scontata che non ci facciamo nemmeno più caso, ma hanno un significato. Un esempio? I bottoncini di metallo che si trovano sulle tasche dei jeans. Beh, non sono un fronzolo, ma hanno una funzione specifica. È stato l’Independent a ripercorrere la loro storia e a ‘illuminarci’. Intanto hanno un nome: si chiamano rivetti o ribattini e, pensate, senza di ...

Gli scimpanzé sono più evoluti dell’uomo? Ecco come l’istinto alla competizione ci influenza rispetto ai nostri “parenti” : Si discute spesso sul fatto che il successo evolutivo dell’uomo sia radicato in capacità e motivazioni sociali specializzate che determinano decisioni razionali, cooperative e sociali. Una manifestazione dell’”ultra socialità” umana è la tendenza al confronto sociale. Mentre solitamente gli studi sul confronto sociale si concentrano sul comportamento cooperativo ed enfatizzano le preoccupazioni per l’uguaglianza e la correttezza, alcuni ...

Cento anni d'Italia e di sport - Ecco Ugo Sansonetti l'uomo infinito : Nei campionati italiani master del 2009 ha ritoccato il record del mondo degli 800 metri migliorandolo a 4'28'07. Nel 2010 stabilisce quello mondiale nei 60 metri indoor, 11'38,. UN VOLO PARABOLICO A ...

Astronomia : Ecco il ritratto di Ultima Thule - il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo : Dai confini del Sistema Solare sono arrivate le prime immagini di Ultima Thule, il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo: la sonda della NASA New Horizons, il giorno di Capodanno, ha raggiunto l’oggetto coperto di ghiaccio che si trova nella Fascia di Kuiper, a una distanza di 6,4 miliardi di km dalla Terra. Le prime immagini, ancora in bianco e nero e a bassa risoluzione, mostrano un corpo celeste che assomiglia a una ...

Catriona Gray è Miss Universo 2018 : ma nessun uomo l'ha eletta. Ecco perché : Con il suo successo, le Filippine hanno mostrato al mondo come le donne del nostro Paese abbiamo l'abilità di trasformare i sogni in realtà attraverso passione, diligenza, determinazione e duro ...

Perù - incidente di pesca provoca incredibili deformità ad un uomo : Ecco cosa lo ha trasformato in uno strano Braccio di Ferro : Un incidente di pesca ha lasciato ad un peruviano di 57 anni incredibili deformità al petto e alle braccia, che lo fanno somigliare ad uno strano Braccio di Ferro. Alejando ‘Willy’ Ramos era immerso in profondità alla ricerca di molluschi al largo della costa di Pisco, nel sud del Perù, quando l’elica di un’enorme nave cargo ha tranciato il suo tubo dell’aria. Era l’unica fonte d’aria compressa di Willy e nonostante sia riuscito a nuotare fino ...

Il Segreto anticipazioni : CARMELO e SEVERO uccidono un uomo - Ecco chi… : Grossa tensione in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo già anticipato ai nostri lettori, la maestra Adela (Ruth Llopis) verrà presto perseguitata da Basilio Duràn (Raffael Gallardo), un uomo appartenente al suo passato. Facciamo dunque brevemente il punto della situazione per capire cosa succederà nella storyline… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio quando Adela riceverà dei ...

Puntatore laser contro il pilota di un aereo in fase di atterraggio - dopo la denuncia è caccia all'uomo : Ecco cosa rischia : Un fascio di luce verde, proveniente probabilmente da un Puntatore laser, ha disturbato ieri sera il pilota di un volo Easyjet proveniente da Londra Gatwick in atterraggio all'aeroporto Marconi di ...

L’Intelligenza Artificiale supera l’uomo : Ecco AlphaZero - il nuovo programma che batte qualsiasi essere umano in tutti i giochi : Si chiama AlphaZero ed è un programma di Intelligenza Artificiale per computer che è in grado di battere gli esseri umani in tutti i giochi da tavolo, compresi anche quelli più difficili e che richiedono ragionamento e previsioni, come gli scacchi, Go e shogi, ovvero gli scacchi giapponesi. Il programma, realizzato dall’azienda inglese DeepMind è stato descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Science: è in grado di imparare da ...