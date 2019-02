Chi sono i Boomdabash | in gara a Sanremo 2019 con Per un milione

Sanremo 2019 : Chi sono Shade e Federica Carta - in gara con "Senza farlo apposta" : Tutto quello che c'è da sapere sul rapper e la cantante (ex "Amici"), amati soprattutto dai giovanissimi e già visti insieme...

Luigi Di Maio - bomba Banca Carige sul Parlamento : "Chi sono i politici responsabili del crac" - nomi e cognomi : Usa Banca Carige per massacrare centrodestra e centrosinistra. Luigi Di Maio interviene alla Camera per rispondere le interpellanze urgenti sulla crisi della Banca genovese "salvata" dal governo e le sue parole sono pesanti, con tanto di nomi e cognomi: "Banca Carige è l'ennesima Banca portata sull'

Salvini a Chiomonte : “Io sono per andare avanti con la Tav” : Matteo Salvini è in arrivo al cantiere Tav di Chiomonte. Una visita lampo con cui il ministro dell’Interno intende marcare in maniera anche simbolica la distanza dal Movimento 5 Stelle sulla Torino-Lione. Il leader della Lega visiterà il tunnel geognostico, incontrando le forze dell’ordine che ne garantiscono la sicurezza e gli operai che stanno es...

Eurolandia - perché i risChi di recessione sono molto bassi tranne che da noi : C’è un rischio di recessione in Eurolandia? La domanda è ineludibile, troppe le incertezze. Al momento, però, non sembra che si possa parlare di un rischio di crisi conclamata. Ecco perché...

Carige - Di Maio : «Ecco Chi sono i responsabili del disastro». E fa i nomi in Parlamento : «I responsabili di questo disastro dovranno essere resi pubblici e pagare le conseguenze dei propri errori», dice Di Maio che ha parlato di «segreto di Pulcinella» e di «vecchia politica e banche che ...

Venezuela - Guaidò : “Sono certo che l’Italia starà dalla parte di Chi Chiede il cambiamento” : Il 90 per cento dei Venezuelani «è per il cambiamento, Maduro ha perso il controllo del Paese». E’ quanto afferma l’autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò in un’intervista esclusiva al Tg2. Rispondendo a una domanda riguardo alle dichiarazioni del sottosegretario Manlio Di Stefano, che ha avvisato sul rischio di fare in Venezuela lo stes...

Calciomercato Chiuso? Se ci fosse bisogno ci sono ancora gli svincolati : ecco i nomi più interessanti : Calciomercato, la sessione invernale in Serie A si è chiusa ieri, ma le occasioni per rafforzare le rose ci sono ancora grazie agli svincolati Il Calciomercato in Serie A si è chiuso ieri, senza particolari botti tra le big, con qualche discreto scossone invece per le cosiddette piccole che hanno messo in atto delle vere e proprie rivoluzioni. Se qualcuno dovesse però avere ancora bisogno di puntellare la rosa, sino al mese di marzo sarà ...

Eurolandia - perché i risChi di recessione sono molto bassi : C'è un rischio di recessione in Eurolandia? La domanda è ineludibile, troppe le incertezze. L'Italia è già in crisi, e la sua debolezza pesa su tutta l'area: l'euro zona 'esclusa l'Italia' è cresciuta ...

Eurolandia - perché i risChi di recessione sono molto bassi : C’è un rischio di recessione in Eurolandia? La domanda è ineludibile, troppe le incertezze. Al momento, però, non sembra che si possa parlare di un rischio di crisi conclamata. Ecco perché...

Baby George si presenta a una passante con un nome finto : «Ciao - sono ArChie». Il tenero episodio fa il giro del web : Ma è chiaro che Baby George è ancora teneramente ignaro di essere famoso in tutto il mondo. E con le sue gag continua a far impazzire i sudditi di sua maestà e non solo.

Baby George incontra una passante e si presenta con un nome finto : «Ciao - sono ArChie» : Ma è chiaro che Baby George è ancora teneramente ignaro di essere famoso in tutto il mondo. E con le sue gag continua a far impazzire i sudditi di sua maestà e non solo.

Isola dei Famosi - Taylor Mega : 'Sono stata tossicodipendente - soffro di attacChi di panico' : Dopo le polemiche della prima puntata dell'Isola dei Famosi, si racconta e svela dettagli fin qui inediti del suo passato. Nel corso di un confessionale - andato in onda nella striscia pomeridiana su ...

Cos'è Zepeto e quali sono i risChi per gli adolescenti : Inoltre, Zepeto permette anche di socializzare con gli altri utenti, scattare immagini nel mondo virtuale per poi condividerle nel 'mondo reale' su Instagram e Zepeto. Su Instagram ci sono oltre un ...

Chiude il Cara di Castelnuovo di Porto - dove sono stati distribuiti i migranti : ... Centro di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, di Castelnuovo di Porto, Roma,, che saranno trasferiti al Centro di accoglienza Mondo Migliore a Rocca di Papa, lo stesso che per alcuni ...