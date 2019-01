Scuola | allarme classi pollaio | 500 con più di 34 alunni

Allarme acqua alle 'Chini' - chiusa la cucina della Scuola : BOLZANO . chiusa la cucina della mensa delle scuole elementari "Chini" ai Piani; gli insegnanti invitati a fare in modo che i bambini - in tutto circa 160 dei due gruppi linguistici - non bevano l'...

Allarme scabbia in una Scuola italiana : almeno due i casi segnalati - allertate le famiglie : Due casi di scabbia sono stati registrati a Bomporto e Sassuolo, nel modenese. Lo riferisce l’Azienda Usl di Modena, spiegando che in entrambi i casi si tratta di minorenni. Nello specifico il primo caso è stato segnalato alla Pediatria di comunità e al Servizio igiene pubblica dell’Azienda Usl di Modena. Come previsto dai protocolli per le malattie infettive, sono state informate le famiglie degli alunni di due classi che svolgono ...