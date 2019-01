Recessione tecnica | che cos' è e perché non è diversa dalle altre

Pil - Istat : Italia in Recessione tecnica - pesano industria e consumi : Rabbiosa la reazione dell'ex titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan : "Sono dichiarazioni infami e ignoranti. I dati parlano chiaro: l'andamento negativo è cominciato con la nuova maggioranza e ...

Istat : pil -0 - 2% nel quarto trimestre 2018 : Recessione tecnica. Di Maio : bugie dai vecchi governi : La contrazione pari a -0,2% è per l'economia italiana il peggiore risultato da 5 anni a questa parte. Secondo i dati dell'Istat, per ritrovare un calo simile si deve infatti risalire al quarto ...

Recessione tecnica preoccupa economia : 11.54 Il mondo economico reagisce con preoccupazione ai dati dell'Istat sul Pil. Boccia (Confindustria):"Bisogna reagire quanto prima. A gennaio avremo un rallentamento ancora superiore". Boeri (Inps): "Il rallentamento ha impatto sui conti dell'Istituto"."Con Quota 100è previsto che ci siano già uscite in più". Furlan (Cisl): "Gravi rischi per l'occupazione". Codacons: "Calo peggiore delle aspettative che getta ombre inquietanti sul futuro".

Il pil scende ancora. L'Italia è in Recessione tecnica : Milano. Come era logico aspettarsi l'Istat ha confermato la “previsione” del premier Giuseppe Conte. Per il secondo trimestre consecutivo L'Italia fa registrare un calo del pil e ora il paese è in recessione tecnica. Nello specifico, nel quarto trimestre del 2018, il prodotto interno lordo ha fatto

Pil : Cottarelli - 'Recessione tecnica non imputabile a governo precedente' : Padova, 31 gen. (AdnKronos) - "Conte ha detto "è colpa del precedente governo", ma il rallentamento che c'è adesso, questa recessione qui, non può essere colpa del precedente governo". A dirlo in diretta al Morning Show di Radio Padova, Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblic

Pil : Cottarelli - 'Recessione tecnica non imputabile a governo precedente' (2) : (AdnKronos) - In un successivo passaggio dell'intervista telefonica Carlo Cottarelli, rispondendo alle domande ha spiegato quello che secondo lui potrebbe essere uno scenario dell'economia in un futuro prossimo venturo. "Se andassimo in crisi adesso io temo che ci sarebbe una grossa patrimoniale, qu

Ecco così una Recessione «tecnica» e perché non è diversa dalle altre - : lo stato dell'economia 31 gennaio 2019 Istat, Italia in recessione tecnica. Pil -0,2% nel quarto trimestre 2018 Le recessioni «certificate» Situazioni simili si verificano però anche in paesi ...

Pil IV trimestre - è Recessione tecnica : 11.37 Nel quarto trimestre 2018 l'economia ha registrato un calo dello 0,2%. E' il peggior risultato degli ultimi 5 anni, cioè dal quarto trimestre 2013, e il secondo trimestre consecutivo di contrazione dopo il -0,1% del periodo luglio-settembre. Lo comunica l'Istat in base ai dati provvisori, Il Paese entra così in recessione tecnica. In base ai dati trimestrali grezzi, nel 2018 il Pil registra una crescita dell'1%,in netta frenata rispetto ...

