Manutenzione strade e scuole | ' Per Ancona pochi spicci'

Alle Province campane 11 - 7 milioni per Manutenzione di scuole e strade. : Firmato il decreto interministeriale che destina a 76 Province italiane 250 milioni di euro, dal 2019 al 2033, per la manutenzione di scuole e strade. In Campania, 11,783.529 milioni di euro, per 4 ...

Roma - 30 detenuti di Rebibbia a lavoro per la Manutenzione delle strade. Raggi : “Tutti i municipi hanno fatto richiesta” : C’era la sindaca Virginia Raggi, c’era il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini. E c’erano sopratutto loro, i detenuti del carcere di Rebibbia. Che per la prima volta a Roma sono stati utilizzati per rifare l’asfalto e ricoprire le buche delle strade della Capitale. L’esperimento è partito in mattinata a Torre Spaccata: muniti di appositi canal-jet e sotto il controllo degli ...

Milano. Altri milioni per la Manutenzione delle strade : Prosegue l’impegno della Regione Lombardia affinché gli enti proprietari delle strade possano mettere in campo i necessari lavori di manutenzione.

Manutenzione strade : servono 5 - 6 miliardi in più all’anno : Sanare il gap di Manutenzione dei 132.000 km di rete stradale provinciale, strategici per il tessuto economico e sociale del Paese, è una priorità. Le attuali inefficienze e criticità della rete sono dovute al fatto che, negli ultimi 10 anni, sono mancati investimenti in Manutenzione per 42 miliardi di euro, come si legge ne “Il […] L'articolo Manutenzione strade: servono 5,6 miliardi in più all’anno sembra essere il primo su ...

Manovra - salta fondo per la Manutenzione delle strade di Roma. Il governo stralcia comma M5s e boccia quello Pd : Niente fondi per le buche di Roma nella Manovra del governo. “Almeno per ora”, specificano fonti parlamentari del M5S. Con buona pace degli appelli e delle rassicurazioni della sindaca Virginia Raggi. La Commissione parlamentare Bilancio della Camera ha prima stralciato l’emendamento da 145 milioni di euro presentato dal M5S e poi, la scorsa notte, ha bocciato quello da 180 milioni presentato dai parlamentari romani del Pd. “Faranno parte di un ...