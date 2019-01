Gravina ' con Salvini ruoli sono diversi'

Notte fonda in casa Nardò - con il Gravina quinta sconfitta di fila. Mister Taurino si dimette : Ancora uno stop per la formazione neretina che scivola sempre più in basso in classifica. Nelle prossime ore si conosceranno le novità sulla guida tecnica.

AGRICOLTORI CON TRATTORI PRESIDIANO CONSORZIO BONIFICA A Gravina - PRIMO ATTO CONTRO #CARTELLEPAZZE : ... tombini nelle aziende agricole ostruiti, sono solo alcuni esempi di quanto sarà dimostrato a Sindaci, Prefetti e alla politica. Tutta la regione è in mobilitazione, perché - dice Coldiretti - 4 ...

Gravina : 'Nuove procedure contro il razzismo già in Milan-Napoli. Per la Var si arriverà a due chiamate per parte' : "L'annuncio dello speaker sarà a gioco fermo, l'arbitro deve pensare ad arbitrare e verrà deresponsabilizzato. contro i cori va applicata una procedura molto chiara e poi far scattare le eventuali ...

Razzismo - Gravina annuncia novità importanti : “rispetto Salvini - ma faremo come dicono Uefa e Fifa” : Federcalcio, Gabriele Gravina annuncia novità importanti in merito all’interruzione delle gare di campionato a causa di atti di Razzismo “Nel prossimo Consiglio federale di fine mese, semplificheremo l’iter di sospensione delle gare previsto dall’articolo 62 delle Noif: contestualmente all’annuncio dello speaker, il gioco verrà temporaneamente sospeso e le squadre si raduneranno al centro del campo. Se i cori ...

Gravina : «Giorgetti in linea con la Figc - noi come la Uefa sul razzismo» : La due giorni di passione Ci sono volute quasi 48 ore ma alla fine, tra silenzi, comunicati da interpretare, con non poca fatica si è giunti a una conclusione: le parole di Matteo Salvini non cambiano di una virgola la posizione del calcio italiano in merito alle manifestazioni di razzismo negli stadi. A fare da apripista ci ha pensato oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Che oggi ha dichiarato: È necessario ...

Razzismo nel calcio - Gravina pronto all’incontro con Salvini : “l’arbitro non può decidere di sospendere le gare” : Figc, Gabriele Gravina sostiene che non si possa addossare all’arbitro la responsabilità della decisione sull’eventuale interruzione delle gare di campionato “Possibilità per gli arbitri di sospendere le gare in caso di cori razzisti? L’arbitro non ha nessuna discrezione, esiste un provvedimento chiaro: l’arbitro non è in grado di poter valutare i rischi collegati a una sospensione di una gara come impatto sul ...

Niente stop - ma in Figc è resa dei conti. Gravina bacchetta i presidenti : 'Dette cose inaccettabili' Il mondo del calcio si risveglia sotto sopra dopo l a notte della follia a San Siro e dintorni . 'No a discriminazioni e offese. Ci vorrebbe sempre educazione e rispetto', ...

Calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura contro la violenza dentro e fuori dallo stadio” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

Calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura contro la violenza dentro e fuori dallo stadio” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

Tifoso morto dopo gli scontri di Inter-Napoli - la nota di Gravina e il commento di Salvini : Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato i fatti avvenuti prima e durante Inter-Napoli attraverso una nota ufficiale: “Adesso basta, quanto accaduto negli ultimi giorni non è più tollerabile. Il Calcio è patrimonio dei veri tifosi e come tale va difeso da tutti coloro che lo utilizzano come strumento per creare tensione”, con queste parole il presidente della FIGC Gabriele Gravina interviene a seguito dei gravi fatti ...

Calcio - Gabriele Gravina sugli incidenti a Milano : “Sospendere il campionato? Debbo rifletterci - sentiremo il Coni e il Ministero” : La notizia è di quelle che indignano e non possono di certo lasciare indifferente: è morto il tifoso interista investito ieri sera prima del match tra l’Inter ed il Napoli, vinto poi dai meneghini per 1-0 e valido per il 18° turno di Serie A. Gli scontri, venutisi a creare al di fuori dell’impianto del “Meazza”, hanno portato all’accoltellamento di quattro supporters napoletani, medicati e dimessi già nella tarda ...

Gravina : 'Nel 2019 alimenteremo l'entusiasmo con i risultati' : Gravina, alla vigilia di Natale, ha voluto fare un 'augurio di serenità a tutto il mondo del calcio. Auguro un anno all'insegna del rispetto delle regole e della dignità di tutti coloro che seguono e ...

Gravina-Balata - scontro tra Figc e Lega sul format della Serie B : Lo scontro tra Figc e Lega Serie B sul format del torneo cadetto continua. "Vanno confermate le promesse fatte in campagna elettorale", l'attacco di Balata. L'articolo Gravina-Balata, scontro tra Figc e Lega sul format della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc : Gravina - riforma B solo in Consiglio : ANSA, - ROMA, 19 DIC - "L'unica strada per attuare le riforme è quella del confronto politico nella sede competente per statuto: il Consiglio federale". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina,...