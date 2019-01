Facebook viola norme dell’App Store | Apple contro il social network

pantareinews

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Per anni,ha gestito tranquillamente un’app VPN “Research” che offriva agli adolescenti, compresi i minori, fino a 20 dollari al mese in cambio dell’accesso a tutti i loro dati privati, inclusi messaggi privati, foto e video e persino posizione in tempo reale, secondo TechCrunch.Questa applicazione, “Research”, è un successore diretto di Onavo, l’app VPN cheusava per estrarre dati sulle abitudini degli utenti e l’uso di app di terze parti, chiusa daad agosto.Il divieto è venuto dopo che Cupertino ha cambiato i termini per vietare esplicitamente alle app la raccolta di dati su applicazioni di terzi che non sono necessarie. L’app Onavo VPN dispiava segretamente gli utenti e raccoglieva informazioni private, mentre ufficialmente il suo obiettivo era ridurre al minimo ...