DRAGON TRAINER - IL MONDO NASCOSTO di Dean DeBlois - La recensione

DRAGON TRAINER 3 - Intervista al regista : "Quando due draghi si innamorano - tutto diventa pericoloso" : " Per Lewis invece: " Nel film vediamo che devi cercare l'armonia, devi trovare il modo migliore di vivere nel mondo che ti circonda: l'aspetto più bello di Hiccup è che la violenza non è mai la sua ...

DRAGON TRAINER 3 tira i remi in barca e chiude la saga sottotono : Arrivati al terzo film e ormai in fase ampiamente post-adolescenziale, la nuova generazione di vichinghi dell’isola, una volta nota per combattere fieramente i draghi, ha trasformato il proprio popolo nei loro migliori amici e la loro principale attività non è lontana da Greenpeace. Morto il re nel film precedente, suo figlio e protagonista della saga ne ha preso il posto, dando una sterzata alla vita della comunità. Non solo Berk è diventata ...