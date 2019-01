Dal 15 febbraio in prima serata su Canale 5 “Speciale Uomini e Donne | La Scelta”

Roma - Dal 2 al 4 febbraio torna la fiera 'International estetica' : ... psicologo e coordinatore di Roma International Estetica- spiegherà l'affascinante network tra pelle, benessere e psiche , Pnei acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che indaga i ...

Teatro Trastevere : Settimana Dal 12 al 17 Febbraio 2019 DOPPIO APPUNTAMENTO : Attrice professionista dal 1975 ha collaborato a diversi spettacoli. Dal 1981 si è dedicata anche alla formazione dell'attore: come docente di recitazione ha insegnato, tra gli altri, presso la ...

“Woman before a glass” con Caterina Casini Dall’1 al 3 febbraio al Teatro Palladium : La storia di una donna coraggiosa e trasgressiva, dalla vita travolgente e travagliata, animata da un amore per l’arte contemporanea così grande da farla diventare la più celebre collezionista di sempre. Dopo il debutto al Festival di Todi e le repliche al Teatro Quarticciolo di Roma, gli applausi di Torino, Livorno e tante altre città italiane torna nella Capitale “Woman before a glass”, il trittico scenico in quattro quadri di Lanie ...

Cantigola Dall’1 al 15 febbraio al Teatro Tordinona : Dall’1 al 15 febbraio il Teatro Tordinona di Roma ospita Cantigola il testo scritto e interpretato da Rossana Colace diretto da Patrizio Cigliano. Siamo in Calabria a metà degli anni Novanta e nonostante sia sud il sole uscirà a tratti in questa storia. Al centro una ragazzina di 14 anni che ha una sola colpa: quella di sognare. Il suo più grande desiderio è quello di mettere in scena uno spettacolo teatrale: adolescenza, spensieratezza ma ...

Grazia Scuccimarra al Teatro degli Audaci Dal 31 gennaio al 24 febbraio con “Così impari” : Dal 31 gennaio al 24 febbraio 2019 – Teatro degli Audaci – Via Giuseppe De Santis 29 Roma Non ci sarebbe niente da ridere con i tempi che corrono, ma con lei si ride comunque. I tempi peggiorano, così sembra, la protagonista invecchia, e non solo sembra, è così: sarà per queste circostanze che, più velocemente del solito, la Scuccimarra organizza le sue scorribande, da vera malandrina impenitente, tra visuali sospette, insospettate e ...

Il giallo del coniglio Dal 7 al 17 febbraio al Teatro Cometa Off : Dal 7 al 17 febbraio arriva al Teatro Cometa Off un giallo interattivo scritto e diretto da Antonello Lotronto dal titolo Il giallo del coniglio – delitto in FM, che vede protagonisti Roberto Belli, Marco Bullitta, Carmela Ricci, Michela Totino, Angelo Curci, Cristiano Cecchetti. Lo spettacolo si apre con un incipit inedito tratto dalla trasmissione radiofonica “Il Ruggito del coniglio”, gentilmente registrato da Marco Presta e Antonello ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore Dal 4 all'8 febbraio : Antonio affronta Salvatore : Arrivano le nuove Anticipazioni de "Il Paradiso delle signore", la nota soap Rai ambientata in un immaginario centro commerciale di Milano. Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento agli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 dal 4 al 8 febbraio alle ore 15.40. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla nuova iniziativa ideata da Vittorio per incrementare le vendite del Paradiso e al triangolo formato da ...

Spoiler Beautiful : nelle puntate in onda Dal 2 al 8 febbraio Steffy si piega ad un ricatto : La stagione di Beautiful è arrivata ad un momento cruciale, dopo il ricatto di Bill a Liam e a Steffy. La donna sta infatti per cedere a Bill in cambio del silenzio che può salvare la madre, mentre Liam è pronto a traslocare. Il bambino di Steffy e Liam non ha la spina bifida nelle puntate che vedremo in onda dal 2 al 8 febbraio, vivremo momenti molto emozionanti. Primo fra tutti vedremo Steffy recarsi a fare una ecografia di controllo, perchè ...

Oroscopo settimanale Dal 25 febbraio al 3 marzo : segni d'Aria verso il successo amoroso : In questa settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 troviamo Mercurio e Nettuno in Pesci. Plutone, Saturno e Venere (sino al giorno 1) in Capricorno. Da sabato Venere si sposterà nel segno dell'Acquario. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Marte e Urano nel segno dell'Ariete. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali....Continua a leggere

Enrico Lo Verso al Teatro Ghione Dal 5 al 10 febbraio con “Uno - Nessuno e Centomila” : Arriva a Roma lo spettacolo UNO Nessuno CENTOMILA, con Enrico Lo Verso, per la regia di Alessandra Pizzi. Dal 5 al 10 febbraio sul palco del Teatro Ghione l’attore palermitano darà corpo e voce ai personaggi del romanzo più celebre di Pirandello, rendendo omaggio ad uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi. Lo spettacolo acclamato dalla critica e dal pubblico soprattutto dei più giovani, ha di recente ricevuto a Busto Arsizio il ...

741ª Fiera dell'Agricoltura di San Biagio a Bovolone - Verona. Dal 2 al 5 febbraio 2019 - www.fierasanbiagio.it. : Se scopo della nuova kermesse è di continuare ad animare la cittadina di Bovolone, vi è anche quello di continuare un'antichissima tradizione " ha segnalato il sindaco Mirandola " e di attirare ...

Ritorna in scena la rassegna “Classici del secolo futuro” - la nuova edizione Dal 6 febbraio : Il primo spettacolo in scena è “Il tuffo”, tratto dal terzo atto di “Piccola città” di T. Wilder, a cura di Alberto Bellandi, Virginia Franchi e Lorenzo Gioielli. Sarà rappresentato il 6 e 7 febbraio presso lo Spazio Diamante. Ritorna in scena la rassegna “Classici del secolo futuro” che vede protagonisti della riscrittura e dell’interpretazione dei testi gli allievi del Terzo anno della Stap Brancaccio, Accademia di recitazione, ...

La Compagnia Nest di Napoli con Gli onesti della banda e 12 baci sulla bocca Dal 6 al 17 febbraio Teatro India : Dal 6 al 17 febbraio la Compagnia Nest, il collettivo di giovani artisti di San Giovanni a Teduccio, invade il palco del Teatro India con DITTICO Nest per parlarci della periferia «est» di Napoli, gioiello d’arte e vitalità italiana profondamente segnata dalla piaga della camorra. In scena due spettacoli che fanno del Teatro un viatico per risanare e riabilitare il tessuto sociale. Una possibilità d’arte contro ogni forma di violenza e degrado, ...

Il Giuoco delle Parti al Teatro Anfitrione Dal 6 al 24 febbraio : Torna al Teatro Anfitrione una nuova regia di Marco Belocchi. Dopo gli applausi e i sold out della scorsa stagione con La Bisbetica Domata quest’anno l’attore e regista porta in scena il testo di Pirandello: Il Giuoco delle Parti. In scena con lo stesso Belocchi, Eleonora Pariante, Paolo De Giorgio, Giustino De Filippis, Gianfranco Teodoro, Alessio Pedica, Francesca Di Meglio. Leone Gala, uomo di mezza età, è sposato con Silia, ...