Chelsea | Sarri dopo il poker del Bournemouth | ' Siamo in difficoltà dal punto di vista

Premier League - Higuain e Sarri flop. Chelsea k.o. a Bournemouth : 4-0 : Crolla il Chelsea di Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain. I Blues vengono sconfitti con un netto 4-0 dal Bournemouth: succede tutto nella ripresa. Doppietta di King, 47' e 74',, in mezzo la rete di ...

Chelsea - Sarri : “Hazard? Può anche andarsene” : Potrebbe essere giunta al termine l’avventura di Eden Hazard al Chelsea, l’attaccante belga sembra ormai ai ferri corti con Maurizio Sarri ed in estate potrebbe lasciare l’Inghilterra per trasferirsi al Real Madrid. I Blancos sono in netto vantaggio sulla concorrenza, la conferma è arrivata dallo stesso allenatore in vista della gara contro il Bournemouth, ha ammesso che “se vuole andare, penso che debba ...

Premier League Chelsea - Sarri : ”Higuain si adatterà in poche partite” : L’allenatore del Chelsea ha parlato del suo nuovo attaccante alla vigilia della sfida di Premier contro il Bournemouth e rivela il futuro di Hudson Odoi.Torna in campo il Chelsea, dopo aver eliminato nel quarto turno di FA Cup lo Sheffield Wednesday. Domani sera sarà impegnato sul campo del Bournemouth, una trasferta complicata per i Blues che potranno contare sul nuovo attaccante Gonzalo Higuain.Il tecnico Maurizio Sarri ha rilasciato ...

Chelsea - Hazard risponde a Sarri : 'Quello che dice l'allenatore non conta niente' : La replica arriva secca al termine della semifinale di Carabao Cup vinta contro il Tottenham, in cui Eden Hazard è risultato il migliore in campo. Prestazione che già da sola sarebbe stata una bella ...

Portafortuna Higuain : prima finale per Sarri al Chelsea - : prima presenza di Gonzalo Higuain , solo fisicamente, non essendo ancora schierabile in attesa del transfer, al Chelsea, e Maurizio Sarri conquista la sua prima finale da allenatore dei Blues. Il ...

Chelsea - Higuain : 'Un sogno giocare in Premier e con Sarri' : ... una squadra che ha sempre avuto grandi giocatori, quindi è un vero sogno per me venire a giocare in questo campionato, avendo già giocato nei tre dei migliori campionati del mondo, è una vera fonte ...