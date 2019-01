Calcio | Coppa Italia 2019 | Inter-Lazio 4-5 d c r | un errore di Nainggolan condanna i

Tabellone Coppa Italia Calcio 2019 : le quattro semifinaliste e gli incroci. Date - programma - orari e tv : Siamo ormai alla stretta finale dell’edizione 2019 della Coppa Italia di calcio con le semifinali. quattro le compagini che si contenderanno i due pass disponibili per la Finale del 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Squadre che molti non si aspettavano sono arrivate fino a questo turno. E’ il caso della Fiorentina, vincitrice contro la Roma con l’incredibile 7-1, e dell’Atalanta che ha rifilato un secco 3-0 ai ...

Tabellone Coppa Italia Calcio 2019 : gli accoppiamenti e gli incroci in semifinale. Calendario - programma - orari e tv : Tra martedì 29 e giovedì 31 gennaio si disputano i quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio, sono in programma partite secche da dentro o fuori che mettono in palio quattro pass per le formazioni vincitrici: chi si impone in questi scontri diretti può proseguire la propria avventura nel torneo, chi perde viene ovviamente eliminato dalla competizione. In caso di parità al termine dei 90 minuti di gioco regolamentari si disputeranno i ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : Juventus - Roma - Fiorentina e Milan vincenti nell’andata dei quarti di finale : E’ andata in archivio l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Calcio femminile e ci sono state poche sorprese: Juventus, Roma, Fiorentina e Milan si sono imposte nei loro match in trasferta, mettendo una serie ipoteca per la qualificazione alle semifinali in vista dei match di ritorno programmati mercoledì 20 febbraio. Partiamo dalle campionesse d’Italia che hanno realizzato un poker di reti contro il ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter e Lazio in cerca del riscatto dopo le delusioni in campionato. Sfida tra Icardi e Immobile per la semifinale : Non è certamente un periodo semplice per Inter e Lazio, le due formazioni che si affronteranno domani sera nell’ultimo quarto di finale in programma per la Coppa Italia 2018-2019 di Calcio. Il regolamento della competizione prevede sfide ad eliminazione diretta, con tempi supplementari e tiri di rigore in caso di parità. La vincente dell’incontro accederà alla semifinale e se la vedrà con il Milan, che ieri sera ha superato il Napoli ...

Fiorentina-Roma in tv - Coppa Italia Calcio : a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro : Dopo aver disputato la ventunesima giornata di Serie A, è subito tempo di rigettarsi sulla Coppa Italia, che nei quarti di finale vedrà disputarsi una sfida molto interessante tra Fiorentina e Roma, che metterà di fronte due formazioni molto valide, che possono contare su giocatori considerati il futuro del calcio Italiano, come Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo. La sfida si svolgerà questa sera, mercoledì 30 gennaio 2019, alle ore 18:15, presso ...

Calcio femminile - Coppa Italia oggi (30 gennaio) : calendario - orari e tv dei quarti di finale. Il programma completo : Tempo d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Calcio femminile. oggi si scende in campo e le otto compagini andranno a caccia del risultato pieno per mettere una serie ipoteca sulla qualificazione alle semifinali. Come previsto dal regolamento, Juventus, Fiorentina Women, Milan e AS Roma disputeranno il primo incontro in trasferta visto il piazzamento dello scorso campionato. Ad aprire le danze, alle ore 13.00, saranno le ...