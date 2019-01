Amici 18 | Daniel Piccirillo piange e sorprende | “Preparatevi a tutto!”

Cosa è successo a Daniel dopo Amici 18? “Rivolta in puntata! Non è finito qua” : Rivolta ad Amici di Maria De Filippi? Le fan di Daniel Piccirillo furiose! Daniel di Amici 18 è ritornato alla vita di tutti i giorni. Il suo percorso nella scuola si è interrotto: ha fatto spazio a una cantante che ha colpito tutti. Concorrenti compresi, che si sono arresi al fatto che avesse più talento […] L'articolo Cosa è successo a Daniel dopo Amici 18? “Rivolta in puntata! Non è finito qua” proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - il cantante Daniel Piccirillo eliminato a sorpresa : Ancora cambiamenti drastici dentro la scuola di Amici di Maria De Filippi. Le sfide si susseguono senza sosta, di giorno in giorno e nessun allievo ha il posto garantito. Sono giornate cruciali perché il Serale è sempre più vicino e sia i cantanti che i ballerini devono dimostrare di meritare il posto fino all'ultimo. A farne le spese oggi è stato uno dei cantanti più amati di questa diciottesima edizione: Daniel Piccirillo. Il 17enne, infatti, ...

Anticipazioni Amici 18 : Daniel e Ahlana esclusi - Tish e Alberto separati dalla produzione : Nelle scorse ore sono state registrate alcune delle tante sfide che erano in programma questa settimana ad Amici 18: il "Vicolo delle News" fa sapere che due allievi hanno perso e sono stati costretti a lasciare la scuola. Se i cantanti Daniel e Ahlana non sono riusciti a battere i loro avversari, pare sia andata meglio ad Alessandro Casillo e ad alcuni suoi colleghi, usciti vincenti dai confronti con talenti esterni. La classe di Amici, però, ...

Daniel Piccirillo eliminato da Amici 18 : i fan contro la sfidante : Amici 18: Daniel Piccirillo eliminato. La protesta dei fan sui social Durante lo speciale di sabato scorso di Amici 18 Rudy Zerbi ha proposto la sfida di tutti gli allievi dopo la protesta, rei di aver disertato le sue lezioni. I ragazzi, infatti hanno contestato il modo in cui Timor Steffens ha eliminato Marco Alimenti, non dando all’allievo nessuna possibilità di fare lezione con lui dall’inizio del suo percorso nel talent di Maria ...

Daniel Piccirillo ad Amici 2019 : biografia ed età - chi è il cantante : Daniel Piccirillo ad Amici 2019: biografia ed età, chi è il cantante Chi è Daniel Piccirillo e biografia Il viaggio alla scoperta dei nuovi concorrenti in gara per la 18esima edizione di Amici 2018/2019 continua: questa volta scopriamo le carte di Daniel Piccirillo, che per essere giovanissimo, è un vero e proprio veterano delle telecamere. Prima di Amici ha preso parte ad esperienze analoghe e ha sfruttato, oltre alle sue doti canore, anche ...

Anticipazioni Amici 18 - Daniel Piccirillo eliminato davvero? La verità sul cantante : Amici 18 Anticipazioni, Daniel eliminato: colpo di scena nel talent show Le Anticipazioni su Amici 18 sono una doccia fredda per i fan di Daniel Piccirillo, visto che il ragazzo è stato eliminato dal talent show. Le novità arrivano dal Vicolo delle News che però non ha potuto aggiungere altro sulle singole sfide poiché il […] L'articolo Anticipazioni Amici 18, Daniel Piccirillo eliminato davvero? La verità sul cantante proviene da Gossip e ...

Daniel Amici innamorato di una ballerina professionista - ma Maria lo frena! : Daniel fidanzato o single? Ora ha perso la testa per una ballerina professionista di Amici 18 Daniel Piccirillo ha perso la testa per un ragazza! Oggi ha seguito con molta attenzione la sfida di latino-americano e soprattutto i movimenti di Francesca Tocca… Maria De Filippi si è immediatamente accorta del grande coinvolgimento del cantante e […] L'articolo Daniel Amici innamorato di una ballerina professionista, ma Maria lo frena! ...

Amici - l'impensabile agguato di Daniel a Giacomo Eva : senza precedenti dietro le quinte di Maria De Filippi : Mentre in primo piano si consumava un acceso dibattito tra il cantante Giacomo Eva e il trapper Jefeo, dietro le quinte i cantanti Mameli e Daniel Piccirillo di Amici sono stati protagonisti di un ...

Amici - il dramma del cantante Daniel : 'Non ne posso più' - una decisione estrema. Choc da Maria De Filippi : 'Mi sento escluso dalla mia stessa squadra'. È questa la confessione del cantante Daniel Piccirillo al trapper Jefeo durante un momento di relax nella scuola di Amici, il talent di Maria De Filippi . ...