La nuova Nissan Qashqai con ProPilot | quando l' AI fa da copilota

nuova Nissan Quashqai fa il pieno di tecnologia : infotainment evoluto più intuitivo e pratico : ... come quelli degli ultimi 20 anni e in questo scenario in rapida mutazione la Casa giapponese si farà trovare pronta, avendo capito in anticipo che il mondo muta in maniera rapidissima'. In proposito ...

Nissan - nuova incriminazione per Ghosn : 7.38 Abuso di fiducia aggravata e comunicazioni inesatte sulla propria retribuzione:è la nuova accusa formalizzata da un pubblico ministero di Tokyo per l'ex presidente del gruppo Nissan-RenaultMitsubishi Motors, Carlos Ghosn. L'ex tycoon 64enne, detenuto dal 19 novembre scorso, resta dunque in carcere. E' sospettato di aver scaricato sulla società un trasferimento di circa 15 milioni di dollari effettuato su una succursale in Arabia Saudita, ...

Nissan - nuova generazione 100% elettrica Leaf 3.Zero : Roma, 9 gen., askanews, - Nissan amplia l'offerta di veicoli elettrici a disposizione dei clienti, con l'annuncio di due versioni Leaf 3.Zero. Dopo un anno da record per la gamma elettrica di Nissan, ...

Nissan a Ces : Invisible-to-Visible e nuova generazione Leaf3.zero : Las Vegas, 9 gen., askanews, - Una tecnologia che rende visibile l'invisibile al guidatore e la nuova generazione 100% elettrica Leaf 3.zero. Sono le novità principali presentate da Nissan durante il ...

L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn ha ricevuto una nuova richiesta di arresto : L’ex capo dell’azienda automobilistica Nissan, Carlos Ghosn, ha ricevuto una nuova richiesta di arresto in Giappone, con accuse sempre legate al modo in cui ha gestito la società e per un presunto schema di falsi compensi per oltre 80 milioni

Nissan - da cda nessuna proposta per successore Ghosn. Priorità alla governance prima di nuova nomina : TOKYO - Il consiglio di amministrazione della Nissan ha deciso di posticipare la nomina di un nuovo presidente per sostituire Carlos Ghosn, attualmente detenuto a Tokyo con l'accusa di illeciti...

La Nuova Nissan LEAF NISMO RC, auto da corsa elettrica con una potenza massima e un'erogazione di coppia più che raddoppiate rispetto alla versione precedente e sviluppata da NISMO, ha fatto il suo debutto il 2 dicembre sul circuito del Fuji in occasione del NISMO Festival, accanto alla Nuova monoposto di Formula E. Con il […]