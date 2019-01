Eliminato L' Isola dei famosi 2019 | seconda puntata | per i sondaggi è a rischio Taylor

Blastingnews

: RT @Michiamome1: Chi volete diventi il primo eliminato dell'#isola 14? - Michiamome1 : RT @Michiamome1: Chi volete diventi il primo eliminato dell'#isola 14? - Fr4ncyTUrry : Isola dei Famosi, chi sarà il primo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi - StraNotizie : Isola dei Famosi, chi sarà il primo eliminato? Ecco cosa dicono i sondaggi -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Si avvicina la messa in onda dellade L'dei, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Alvin nelle vesti di inviato. Nel corso del secondo appuntamento che vedremo in onda il 31 gennaio in televisione ci sarà anche la prima eliminazione definitiva per uno dei tre concorrenti a. In rete impazzano già isul nome del primo possibiledi quest'anno e al momento la super-favorita sembra essereMega.Mega prima possibile eliminata dal cast dell'deiI tre concorrenti che si stanno sfidando al televoto per la prima eliminazione dal cast dell'dei, che avverrà nel corso delladi giovedì 31 gennaio sono: Kaspar Kapparoni,Mega e Demetra Hampton. Idi queste ore parlano chiaro e stando al gradimento del pubblico social, ...