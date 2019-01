Calciomercato Juve | Benatia | ' Grazie di cuore | questo gruppo può vincere tutto'

Calciomercato - Sampdoria e Juventus trovano l’accordo per Audero : il costo del riscatto ed il diritto di riacquisto : Sampdoria e Juventus sono vicine all’accordo per il riscatto definitivo di Audero da parte della società del presidente Massimo Ferrero Sampdoria e Juventus hanno trovato l’accordo per il riscatto del portiere Emil Audero, il quale potrebbe dunque diventare interamente di proprietà doriana durante questa sessione di Calciomercato. La cifra per il riscatto non è certo esigua, dato che la Samp pagherà 20 milioni di euro, divisi ...

Calciomercato Juventus - può arrivare Rakitic ma è bagarre con altri quattro club (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, sta cercando un centrocampista di qualità per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Ivan Rakitic, fortissimo giocatore croato del Barcellona. Il club catalano potrebbe decidere di venderlo nella prossima sessione di Calciomercato estivo, dal momento che, come riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", vorrebbe ...

LIVE Calciomercato - DIRETTA 29 gennaio : il Milan piomba su Perotti! La Juventus ad un passo da Caceres - Paredes al PSG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 29 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa dell’ufficialità di Ramsey alla Juventus, il primo ...

Calciomercato JUVENTUS / Ultime notizie : Chiesa - il rinnovo con la Fiorentina è lontano e i bianconeri sognano : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: sondaggio per Nicolò Zaniolo della Roma, Bruno Alves una soluzione dopo l'infortunio di Leonardo Bonucci.

ULTIME NOTIZIE Calciomercato JUVENTUS/ Benatia saluta : 'Grazie - tifo per voi : meritate la Champions' : ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS: trattative in entrata e in uscita della società bianconera, Benatia lascia i bianconeri, destinazione Qatar

Calciomercato Juventus - ufficiale la cessione di Benatia all’Al Duhail : i dettagli dell’operazione : E’ ufficiale il passaggio del difensore marocchino al club del Qatar, guidato in panchina da Rui Faria, ex collaboratore di Mourinho Medhi Benatia è un nuovo giocatore dell’Al Duhail, è ufficiale il passaggio del difensore marocchino al club della Qatar Stars League con sede a Doha. La Juventus ha accettato l’offerta di otto milioni più due di bonus, liberando l’ex Bayern Monaco e sostituendolo con Martin Caceres. ...

Calciomercato Juventus - valzer di nomi per sostituire Bonucci : da Garay a Miranda (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Dopo l'arrivo di Martin Caceres (che sostituirà Mehdi Benatia), la Juventus potrebbe decidere di acquistare un altro difensore centrale. Nell'ultima partita contro la Lazio infatti Leonardo Bonucci (finora titolare insostituibile della Juventus) si è infortunato e dovrà stare fuori almeno un mese. Massimiliano Allegri si troverà dunque privo di un perno molto ...

Calciomercato Juventus - per Don Balón Ronaldo vorrebbe Icardi in bianconero (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attenta sul mercato, anche per quanto riguarda il reparto offensivo. Al momento, il club bianconero può contare su alcuni dei migliori giocatori al mondo per l'attacco, come Cristiano Ronaldo (il grande acquisto del club di Agnelli nella scorsa estate), Paulo Dybala, Mario Mandzukic e Douglas Costa. Nella prossima sessione di Calciomercato estivo, però, Fabio Paratici e Andrea Agnelli potrebbero decidere di mettere a ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Zaniolo per una squadra stellare (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato, dal momento che Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra sempre più forte nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Il reparto che con ogni probabilità sarà rinforzato è il centrocampo. La Juventus segue da tempo Paul Pogba, ma ora sembra sempre più difficile che il centrocampista francese lasci il Manchester United. Dopo l'esonero di Mourinho, infatti, Pogba ...

Calciomercato Juventus : da Trincao a Tonali - è già caccia ai migliori giovani (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus strizza l’occhio ai giovani. I dirigenti bianconeri, oltre a monitorare i grandi campioni, non tralasciano i fuoriclasse del futuro. I bianconeri seguono Trincao, attaccante portoghese corteggiato da più parti, e dovranno superare una concorrenza folta e agguerrita per assicurarsi il centrocampista del Brescia Tonali, astro nascente del calcio italiano. Per la difesa il sogno è De Ligt, centrale dell’Ajax ma si ...

Il Calciomercato oggi – La lista della spesa (segreta) della Juve : Il calciomercato oggi – Ultimi giorni caldissimi di calciomercato, si muovono le squadre con l’obiettivo di rinforzare le rose. Secondo ‘Il Tempo’ gaffe del dirigente della Juventus Paratici che avrebbe dimenticato sul tavolo un foglietto con i nomi degli obiettivi di mercato: Nicolò Zaniolo (valutato da Paratici 40 milioni), Savic e Federico Chiesa (50 milioni), il gioiellino del Brescia Tonali (20 milioni), il difensore del Genoa ...

