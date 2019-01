Ance | al via mobilitazione permanente

BrilliAnce - Il prototipo della Suv cinese sorpreso in Scandinavia : La Brillance prosegue i collaudi di una Suv a sette posti in Scandinavia. Il prototipo è molto simile a quello avvistato in Europa nell'estate nel 2018 e conferma l'intenzione di offrire presto sul mercato un prodotto da posizionare all'apice della propria gamma. Grande tablet verticale. Le pellicole applicate alla carrozzeria consentono di comprendere in maniera chiara le proporzioni del veicolo e sono già presenti i gruppi ottici ...

'Little Monsters' con Lupita Nyong'o e 'Them That Follow' con Olivia Colman trovano distribuzione al SundAnce : Si sta svolgendo da diversi giorni a Park City nello Utah, l'evento prestigioso per il cinema indipendente di tutto il mondo, ovviamente il Sundance Film Festival . Da qui partono alcuni dei titoli che potrebbero farsi sentire durante l'anno cinematografico nonché nella prossima stagione dei premi. Il Sundance si fa ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Martin Fourcade non sarà al via della tournée americana. Il frAncese pensa ai Mondiali ad Östersund : Martin Foucade e la trasferta americana non s’adda fare. Stando a quanto emerso nell’ultimo weekend ad Anterselva (Italia), sede della sesta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, il francese Martin Fourcade, sette volte trionfatore della classifica generale della disciplina non prenderà parte alla tournée oltreoceano. Un Fourcade, attualmente secondo nella graduatoria con 554 punti, contro gli 836 del dominatore norvegese Johannes ...

Papa FrAncesco ai 600mila della Gmg : “Facile criticare i giovani se li priviamo del futuro” : Bergoglio si rivolge ai 600mila giovani della Giornata mondiale della Gioventù a Panama ricordando come "Maria sia l'influencer di Dio. Perché senza alcun dubbio è diventata la donna che ha avuto la maggiore influenza nella storia. Non basta stare connessi per sentirsi riconosciuti e amati, per stare nella rete".Continua a leggere

VIDEO Papadakis-Cizeron Campioni d’Europa per la quinta volta - riviviamo la free dAnce dei frAncesi : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron si sono laureati Campioni d’Europa per la quinta volta consecutiva, i francesi si sono confermati la coppia di danza di riferimento del Vecchio Continente e la loro supremazia è stata sbalorditiva anche a Minsk. Nella capitale bielorussa i viceCampioni olimpici e Campioni del Mondo sono stati praticamente perfetti durante la free dance, legittimando così la medaglia d’oro davanti ai russi ...

La Via Crucis di FrAncesco a Panama : «Assurdo identificare i migranti come il male sociale» : ... indifferente, consuma il dramma della propria frivolezza», parla di «una società che ha perso la capacità di piangere e di commuoversi di fronte al dolore», elenca le troppe sofferenze del mondo e ...

VIDEO Papadakis-Cizeron in testa dopo la rhytyhm dAnce agli Europei - riviviamo l’esercizio dei frAncesi : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron sono al comando dopo la rhythm dance degli Europei 2019 di pattinaggio artistico, la coppia di danza ha confermato i pronostici della vigilia e si è imposta mettendo una seria ipoteca sulla conquista della medaglia d’oro. Di seguito il VIDEO del programma corto di Papadakis/Cizeron sul ghiaccio di Minsk. VIDEO RHYTHM dance PAPADAKIS/CIZERON agli Europei: Clicca qui per ...

Vieni da Me - FrAncesco Facchinetti inviato speciale per Sanremo 2019 : Caterina Balivo e Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti torna su Rai 1. Sarà l’inviato speciale che seguirà per Vieni da Me, il programma del primo pomeriggio condotto da Caterina Balivo, la 69° edizione del Festival di Sanremo, al via martedì 5 febbraio. Intervenuto telefonicamente in diretta dalla Balivo, è lo stesso ex dj ad annunciare il suo ‘nuovo ruolo’, pronto a raccontare con delle interviste i protagonisti del ...

In Usa via libera agli antibiotici nelle arAnce : Gli studiosi di tutto il mondo la definiscono “una follia” che rischia di aumentare a dismisura il problema della resistenza batterica e mettere così a rischio la nostra salute. Si tratta dell'autorizzazione del governo Trump all'uso degli antibiotici per le colture di aranci, oltre che quelle di limoni. I limoneti sono da tempo trattati con antibiotici negli Usa ed ora questa pratica discussa sarà messa in atto anche per la produzione di ...

VIDEO James-Cipres vincono gli Europei di pattinaggio artistico - riviviamo la free skating dei frAncesi : Vanessa James e Morgan Cipres hanno vinto gli Europei 2019 di pattinaggio artistico, la coppia francese si è imposta con autorevolezza sul ghiaccio di Minsk (Bielorussia) conquistando il primo titolo continentale della carriera detronizzando Tarasova/Morozov. Di seguito il VIDEO della gara di James/Cipres, il free skating valso il trionfo tra le coppie di artistico agli Europei. VIDEO free skating JAMES/CIPRES AGLI ...

Sanremo 2019 : FrAncesco Facchinetti inviato per Vieni da me : La Rai sta per trasferirsi a Sanremo, mancano solo gli ultimi dettagli da rifinire prima di far partire il carrozzone (citando il brano storico). Tra i programmi del daytime pronti ad immergersi nell'atmosfera della kermesse canora c'è sicuramente Vieni da me, il programma in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 subito dopo il Tg1 delle 14.Nella puntata di oggi giovedì 24 gennaio 2019, la conduttrice ha ricevuto una telefonata da Francesco ...

Isola dei famosi – Chi è la fidanzata di Aaron Nielsen? Tra skate e viaggi : ecco FrAncesca La Selva [GALLERY] : Francesca La Selva: ecco chi è la fidanzata di Aaron Nielsen, il figlio di Brigitte, in Honduras per l’edizione 2019 de L’Isola dei famosi E’ tutto pronto in Honduras per l’edizione 2019 de L’Isola dei famosi: i concorrenti vip sono partiti da qualche giorno ormai per iniziare questa nuova appassionante avventura. Litigi, nuove amicizie e tanto altro: i telespettatori non vedono l’ora di scoprire come si ...

FrAncesco a Panama - al via l'anno cruciale del pontificato : Economia Dovrebbe avvenire il cambio del prefetto della Segreteria dell'Economia, lo stesso George Pell, che sta per terminare il suo quinquennio, e ha 77 anni. Questo dunque a prescindere da come va ...

Scomparso Emiliano Sala - la conferma dell’autorità frAncese per l’aviazione civile : Scomparso Emiliano Sala – Sono tutti sotto shock per la notizia della scomparsa del calciatore Emiliano Sala, non si hanno notizie del calciatore nelle ultime ore ed era a bordo di un aereo. L’autorità francese per l’aviazione civile ha confermato che il calciatore argentino era a bordo del Piper Malibu, Scomparso ieri sera ed era insieme solo al pilota. L’aereo stava viaggiando dallo scalo francese di Nantes ...