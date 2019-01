Tria | debito italiano alto ma sostenibile | nessun problema sistemico per le banche

Tria : alto debito eredità passato - calerà : Lo assicura il ministro dell'Economia, Tria, parlando al Peterson Institute di Washington. Poi puntualizza:"Vogliamo contribuire a cambiare l'Europa", ma l'Italia "vuole restare in Europa e nella ...

Tria - determinati a ridurre debito : Noi siamo determinati a ridurlo in maniera costante e progressiva": lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovani Tria, intervenendo a Washington. Per Tria, che ribadisce come l'Italia voglia "...

Tria : alto debito eredità passato - calerà : 16.45 "L'elevato" debito pubblico italiano è "un'eredità" del passato e "noi siamo determinati a ridurlo in maniera costante e progressiva". Lo assicura il ministro dell'Economia, Tria, parlando al Peterson Institute di Washington. Poi puntualizza:"Vogliamo contribuire a cambiare l'Europa", ma l'Italia "vuole restare in Europa e nella moneta unica". E conferma gli obiettivi sui conti:"Al momento non vedo la necessità di adottare una politica ...

Tria : alto debito un'eredita' - determinati a ridurlo : "Vogliamo contribuire a cambiare l'Europa ma l'Italia vuole restare in Europa e vuole restare nella moneta unica": lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Peterson Institute di Washington. Poi parlando di debito: "L'elevato debito pubblico italiano e' un'eredita' del secolo scorso. Noi siamo determinati a ridurlo ...

Tria : 'Italia in stagnazione. Ridurremo debito - ma regole europee devono cambiare' : 'L'Italia non è in recessione, ma in una fase di stagnazione' la sintesi del ministro dell'Economia. Il ministro ha ammesso divergenze all'interno della maggioranza durante la stesura delle misure della legge di stabilità. Critiche al fiscal compact -

Giovanni Tria : "Debito/Pil salirà leggermente nel 2018 e scenderà nel 2019" : Dopo che la Commissione europea ha deciso di non aprire la procedura di infrazione contro l'Italia, esprime soddisfazione il ministro dell'economia Giovanni Tria. "Sono mutate le condizioni" ha detto Tria, parlando con i cronisti al Senato. "Il rapporto debito/Pil salirà leggermente nel 2018 e andrà poi a scendere nel 2019" ha agigunto.

Manovra - Tria : Debito/Pil salirà leggermente nel '18 e scenderà nel '19 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Legge di Bilancio : via libera in Commissione - stasera in Aula con il maxiemendamento. Tria : 'Anche nuove misure per far scendere il debito' : Domani dovrebbe arrivare la richiesta di fiducia dal governo. Il ministro dell'Economia valuta di recuperare risorse da quota 100 e reddito di cittadinanza per ridurre il deficit chiesto da Bruxelles ma 'a questo punto sono i politici a dover dire cosa fare' -

Legge di Bilancio - stasera in Aula con il maxiemendamento. Tria : 'Anche nuove misure per far scendere il debito' : Domani dovrebbe arrivare la richiesta di fiducia dal governo. Il ministro dell'Economia valuta di recuperare risorse da quota 100 e reddito di cittadinanza per ridurre il deficit chiesto da Bruxelles ma 'a questo punto sono i politici a dover dire cosa fare' -

Tria su QE Bce : 'risparmio Italia da 35 mld non ha fatto scendere debito - assorbito in stagione bonus' : E' quanto ha detto il ministro dell'economia, Giovanni Tria, parlando in aula del Senato, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews.

Manovra - Tria : conti sotto controllo - garantito calo debito : 'Ritengo tuttavia che la drammatizzazione del dissenso tra Italia e Commissione europea danneggi l'economia italiana e di conseguenza l'economia europea. - prosegue in una nota - Questa ...

Manovra - Tria : conti sotto controllo - garantito calo debito. Conte : con Ue auspico confronto costruttivo : E' il commento del ministro dell'Economia, Giovanni Tria , alla bocciatura europea della legge di bilancio . E aggiunge: "Siamo altresì convinti" che garantisca in ogni caso anche "l'obiettivo della ...