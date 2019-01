Osaka | ' Per vincere anche sulla terra e sull' erba devo cambiare mentalità'

Australian Open 2019 : Osaka batte in finale Kvitova 7-6 - 5-7 - 6-4. Secondo Slam per la giapponese : Osaka nuova numero 1 del mondo L'asiatica sale anche sul tetto del mondo per la prima volta in carriera, diventando la più giovane numero 1 nella storia della WTA dai tempi di Caroline Wozniacki ...

AusOpen - finale donne : Osaka-Kvitova per diventare la n.1 : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA La finale femminile degli AusOpen che va in scena questa mattina alle 9.30 Melbourne tra Naomi Osaka e Petra Kvitova mette in palio non solo il titolo dello Slam ...

Australian Open 2019 : Naomi Osaka e Petra Kvitova - in due per il numero uno : Due finaliste, la Rod Laver Arena di Melbourne, il numero uno del mondo in palio.La finale femminile degli Australian Open è tutta nel doppio obiettivo che ormai è nel mirino di Naomi Osaka e Petra Kvitova, le due giocatrici che hanno dimostrato di possedere la miglior forma in quest’inizio di stagione. Naomi Osaka, già prima giapponese a vincere un torneo dello Slam, potrebbe anche sfatare un tabù che dura da quasi quattro anni: dopo il ...

Australian Open 2019 - Osaka-Kvitova per l’inizio di un nuovo regno. Tempi non ancora maturi per Tsitsipas : Quel che è poco, ma sicuro, è che da lunedì il ranking WTA avrà una nuova numero 1, non soltanto nel senso che la romena Simona Halep abdicherà, ma nel senso più ampio che vuole una tennista mai stata sul tetto del mondo a raggiungere la vetta, la 26ma atleta dal 1975, anno di introduzione della graduatoria. In qualunque caso la nuova numero uno dovrebbe essere abbastanza salda sul suo trono: in caso di vittoria la ceca Petra Kvitova salirebbe a ...

Australian Open : in finale Osaka e Kvitova - è sfida per il numero 1 : MELBOURNE - Petra Kvitova e Naomi Osaka si giocheranno il titolo all'Australian Open 2019 e il posto da numero 1 del mondo. La ceca, mai oltre il terzo turno negli Slam l'anno scorso, ha sconfitto Danielle Collins 7-6 6-0. Kvitova, che non era mai arrivata alla seconda settimana a Melbourne dalla semifinale del 2012,...

Australian Open – Le stranezze di Naomi Osaka : “in Giappone esco di notte con una parrucca - mi serve per…” : Naomi Osaka sorprende tutti con le sue dichiarazioni in conferenza stampa: la tennista nipponica svela un particolare segreto sulle sue abitudini in Giappone Dopo la passata stagione, nella quale ha ottenuto risultati straordinari, diventando anche campionessa degli US Open, Naomi Osaka ha avuto un grande incremento di popolarità. In una delle sue curiose conferenze stampa, la tennista nipponica ha spiegato di essere stata costretta (in ...

Tennis - Australian Open : Osaka-Kvitova - finale-show e sfida per il numero 1 : MELBOURNE - Partita doppia in finale all'Australian Open 2019. Petra Kvitova e Naomi Osaka si giocheranno il titolo nel primo Slam dell'anno e il posto da numero 1 del mondo. La ceca, mai oltre il terzo turno negli Slam l'anno scorso, ha sconfitto Danielle Collins 7-6 6-0. Kvitova, che non arrivava alla seconda settimana a Melbourne dalla semifinale del 2012, ...

Australian Open 2019 : Naomi Osaka in finale! Sconfitta Karolina Pliskova - ora sfida a Kvitova per la vetta del ranking : Naomi Osaka si conferma e torna ancora in finale in un torneo dello Slam. Dopo la vittoria agli US Open, la giapponese si qualifica per l’ultimo atto degli Australian Open 2019 dopo aver sconfitto in tre set la ceca Karolina Pliskova con il punteggio di 6-2 4-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco. Una semifinale che si è giocata in una Rod Laver Arena con il tetto chiuso per proteggere le due giocatrici dal caldo intenso di Melbourne con ...

Australian Open 2019 - domani le semifinali femminili : apre Kvitova con la sorpresa Collins. Osaka e Pliskova : scontro diretto per il numero uno : All’inizio erano in 128 per la vittoria nel torneo ed in 11 per il numero 1 WTA: le semifinali femminili degli Australian Open ci dicono che delle quattro tenniste ancora in corsa per il titolo tre ambiscono anche al trono mondiale. Solo la statunitense Danielle Collins, sorpresa della competizione giocherà “soltanto” per il titolo. Già la prima semifinale ci dirà molto sulla lotta per il trono WTA: La ceca Petra Kvitova, che ...

Australian Open 2019 : Naomi Osaka e Karolina Pliskova in semifinale. Sconfitta amara per Serena Williams : Nella nottata italiana si sono definiti gli ultimi due nomi che ritroveremo nelle semifinali degli Australian Open 2019 di tennis del tabellone femminile. Si tratta della giapponese Naomi Osaka e della ceca Karolina Pliskova, impostesi rispettivamente contro l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Serena Williams. La nipponica (n.4 del mondo) ha superato la giocatrice dell’Est (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ...

Australian Open – Comabatte ma si arrende - sonoro ko ai quarti per Serena Williams : Naomi Osaka vince e convince contro Svitolina : Serena Williams cede sotto i colpi di Karolina Pliskova e Naomi Osaka prevale nettamente su Elina Svitolina: completato il quadro delle semifinali degli Australian Open Saranno Karolina Pliskova e Naomi Osaka a scontrarsi sui campi del Melbourne Park in occasione di una delle due semifinali del circuito femminile degli Australian Open 2019. Tra la notte e l’alba italiana sono andati in scena i quarti di finale che hanno visto ...

Naomi Osaka in Giappone a centro polemica per colore pelle : Naomi Osaka, la tennista Giapponese che ha ottenuto lo storico risultato di vincere gli US Open, è diventata oggetto di una polemica sul web. La giocatrice è diventata protagonista di uno spot televisivo animato nel quale viene rappresentata con una pelle molto più chiara della sua, frutto della sua doppia origine nipponico e haitiana. La vincitrice di un torneo del Grande Slam una dei protagonisti di uno spot della Nissin per i famosi Cup ...

Australian Open – Madison Keys sul velluto - Osaka e Svitolina soffrono ma staccano il pass per gli ottavi : L’americana non lascia scampo alla Mertens, superandola in due semplici set. Osaka e Svitolina soffrono ma vincono con Hsieh e Zhang, mentre la Sevastova non ha problemi contro la cinese Wang Madison Keys stacca agevolmente il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open, l’americana non lascia scampo alla Mertens che si arrende in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Un’ora e quindici minuti la durata del match, ...

Australian Open – Esordio sul velluto per Noami Osaka : la tennista nipponica spazza via Linette in meno di un’ora : Successo convincente per Naomi Osaka all’Esordio negli Australian Open: la tennista nipponica supera in due set la polacca Magda Linette Basta meno di un’ora, esattamente 59 minuti, a Naomi Osaka per vincere la sua sfida d’Esordio negli Australian Open e staccare il pass per i trentaduesimi di finale. La tennista nipponica, numero 4 al mondo e quarta forza del seeding, ha spazzato via la polacca Magda Linette in 2 set, conclusi con il ...