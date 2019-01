Non solo FaceTime : dalle intercettazioni ai malware tutte le falle degli smartphone : Applicazioni maliziose, connessioni non protette o anche semplicemente malintenzionati che installano programmi sul vostro telefonino. Lo smartphone è diventato vulnerabile come i Pc negli anni Novanta. Nessuno è più al sicuro. Neppure gli utenti Apple. Il caso FaceTime è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una lunga serie...

Regeni - la resa di Pignatone : 'Magistratura Non può fare di più - solo il Cairo può sbloccare impasse' : Dopo tre anni di intense ricerche della verità sull'omicidio di Giulio Regeni, le autorità italiane potrebbero gettare la spugna. "La collaborazione con la Procura generale del Cairo ha avuto alcuni ...

I guai di Marotta : Non solo Perisic - in 5 se ne vogliono andare - : Marotta lunedì sera ha fatto il punto sulla situazione del vicecampione del mondo, spiegando che al club non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale: 'Mi ripeto, è difficile trattenere giocatori ...

ADRIANO CELENTANO : 'HO SABOTATO GLI ASCOLTI DI CANALE5'/ 'Non me ne frega niente - ne rimarrà solo uno!' : ADRIANO CELENTANO è tornato a cantare nella terza puntata di Aspettando Adrian. Facile prevedere che gli ASCOLTI tv siano saliti su Canale 5

Diciotti - la retromarcia di Salvini sul processo. Solo 2 giorni fa diceva : “Sono pronto - Non ho bisogno di protezione” : La decisione sulla nave Diciotti è stata presa “nell’interesse pubblico” e per questo “va negata l’autorizzazione ai giudici”. A scriverlo, in una lettera al Corriere della Sera, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Ma Solo due giorni fa, in un comizio a Sulmona per le Regionali, il leader della Lega diceva. “Sono pronto, non ho bisogno di protezione (dal Senato, ndr). Sarei curioso di vedere come ...

Claudio Bisio - Non chiamatelo ‘solo’ cabarettista : ecco la sfavillante carriera del mattatore del Festival di Sanremo 2019 : Il mattatore del Festival di Sanremo 2019 è una vecchia conoscenza degli amanti dei programmai televisivi ironici e divertenti. Claudio Bisio è nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, 61 anni fa. Aveva solo 5 anni quando si trasferì con la famiglia a Milano. Qui, dopo gli studi superiori, frequentò per due anni la facoltà di Agraria per poi lasciare e conseguire nel 1981 il diploma presso la Civica scuola d’arte drammatica del ...

Otto e Mezzo - il tripudio di Lilli Gruber : Non solo fetish - il look più aggressivo di sempre : Al nero e soprattutto alla pelle nera Lilli Gruber ha abituato i suoi telespettatori. A Otto e Mezzo, su La7, spesso e volentieri sfoggia look dal vago sapore fetish. E nella puntata di lunedì 28 gennaio non ha fatto eccezione. Nel suo salottino si è presentata con un elegantissimo e sorprendente gi

Inter - Non solo Perisic : altri casi nello spogliatoio. E Zhang non vola in Cina : nello spogliatoio dell'Inter, infatti, i rapporti sarebbero tutt'altro che ottimi e più di un calciatore avrebbe chiesto di partire: secondo La Gazzetta dello Sport , all'esterno croato si aggiungono ...

“Con noi solo chi Non vuole parlare con Lega e M5s” - dice Calenda : Roma. Prima, doverosa, la precisazione. “Ditemi”. Non è che per combattere i populisti, per prima cosa, Carlo Calenda, ne mutua i toni? “Vi riferite al tweet su Mario Ricciardi?”. Quello. Dire a un giornalista di “muovere le chiappe”, anziché ribattere sul merito delle sue critiche, non è il massimo

'Non siamo pesci' - centinaia di cittadini a piazza Montecitorio e un solo grido : 'Fateli scendere' : Una politica che non porta i risultati che annuncia e che oltre a produrre sofferenze e dolori si rivela assolutamente controproducente e contraria agli interessi dell'Italia e dell'Europa, perché ...

Gli attori di Hollywood che hanno detto addio al cinema. E Non solo vecchi leoni : Una vita da celebrità. Red carpet, interviste, volto e nome conosciuti in ogni parte del mondo. Poi, all'improvviso, l'oblio. E delle star di Hollywood, si sa, poco o nulla. Chi lo sceglie per motivi ...

Vendite di schede video GeForce RTX inferiori alle previsioni - ma Non solo. Nvidia taglia le stime di fatturato : ... il modello di calcolo accelerato di cui Nvidia è pioniera è il miglior percorso per soddisfare le necessità di calcolo insaziabili del mondo. I mercati che stiamo creando " gaming, design, HPC, AI e ...

Tav “strategica”? Ma in Aula Non c’è nessuno. Per discutere delle mozioni per il sì sono solo una decina (forse) : Non ci sono le votazioni? In Aula non c’è quasi nessuno. Un’abitudine che si ripete durante le sedute di discussione generale. E vale anche per un tema che sembra diventato centrale negli ultimi mesi, sia per i favorevoli sia per i contrari, che hanno riempito le piazze, oltre che i giornali e le tv: la Tav Torino-Lione. A Montecitorio, infatti, per discutere delle mozioni pro-Tav di Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia, i 5 ...

Spal - il presidente svela : «Su Lazzari Non solo il Napoli - ma a gennaio non si muove» : ROMA - Grande vittoria in rimonta della Spal sul campo del Parma nell'ultimo turno di Serie A. Simone Colombarini , presidente del club di Ferrara, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ...