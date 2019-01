MMA | maxi squalifiche e multe salatissime per Nurmagomedov e McGregor Le sanzioni dopo

oasport

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)esemplari per Khabibe Connorche lo scorso 6 ottobre erano stati protagonisti di una bruttissima rissaessersi sfidati sull'ottagono nel match che metteva il palio la cintura mondiale MMA. La Commissione Atletica del Nevada (l'episodio è accaduto a Las Vegas, USA) ha deciso di infliggere le seguenti pene: 9 mesi di squalifica e multa di mezzo milione di dollari al russo, sei mesi di squalifica e 50mila dollari di multa all'irlandese. I due atleti possono però considerarsi fortunati visto che le due sospensioni sono retroattive, dunque il periodo di stop parte da quel famigerato 6 ottobre.