L’annuncio di Tevez | “questa potrebbe essere la mia ultima stagione”

calcioweb.eu

(Di martedì 29 gennaio 2019) “Questo è il mio ultimo anno di contratto col Boca e credo che possaanche la miastagione da giocatore”. E’ l’importante annuncio di Carlos, l’ex Juve ha comunicato la volontà di ritirarsi al termine del campionato argentino, nel dettaglio le “difficoltà a tenere il passo”, come lo stesso attaccante ha sottolineato a ‘TyC Sports’, lo hanno allontanato sempre di più dal campo da gioco. Il calciatore spera di ritrovare “la gioia di giocare a calcio e di sentirsi importante per la squadra” con l’arrivo del nuovo allenatore, Gustavo Alfaro.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PERSEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo L’annuncio di: “questala miastagione” sembrail primo su ...