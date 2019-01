Inquinamento della costa | l' impegno di Fare Verde a Vittoria

Ambiente : Nestlé prende parte alla lotta contro l’Inquinamento della plastica : Nestlé ha presentato la propria strategia per conquistare un futuro libero dall’inquinamento, annunciando una serie di azioni specifiche in linea con l’impegno già assunto nell’aprile 2018 che punta a rendere il 100% dei suoi imballaggi riciclabili o riutilizzabili entro il 2025. L’azienda si concentrerà in particolar modo sulla riduzione dei rifiuti plastici. Mark Schneider, CEO di Nestlè, ha dichiarato: “La nostra visione per il futuro e ...