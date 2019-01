Diciotti | Di Battista | “Non si processi Salvini da solo Conte scriva a giudici e dica fu

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) “Considero che non sia giusto processare esclusivamenteper il caso”. Alessandro Di, intervistato da Bruno Vespa nel salotto di “Porta a porta“, ha parlato della linea che i 5 stelle intendono adottare in Giunta per le immunità quando si dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere contro. “Ritengo che il presidentedebba fare un atto formale, scrivere una documentazione nei confronti del Tribunale dei ministri e della giunta” per le autorizzazioni “che attesti il fatto che quella decisione” è stata “un atto di governo condiviso”.Quindi l’ex deputato ha sposato la linea dell’autodenuncia, già evocata nelle scorse ore dal viceministro Lorenzo Fioramonti. Ma non. Per Di, questo non esclude il fatto che i 5 stelle voteranno a favore ...