Deejay | Capital e m2o | ascolti in aumento per le emittenti del gruppo GEDI

repubblica

: @bravimabasta Non me lo mando ancora giù. Sono rimasto malissimo e anche se Deejay fa parte del gruppo di Radio Cap… - EdoardoMontice1 : @bravimabasta Non me lo mando ancora giù. Sono rimasto malissimo e anche se Deejay fa parte del gruppo di Radio Cap… - GrendelFTMoor : RT @LorenzoZL74: @nonexpedit @LBaggiani Avessero almeno messo un Alessandro Gassman od uno chef Rubio..un deejay di Radio Capital. Zucconi,… - LorenzoZL74 : @nonexpedit @LBaggiani Avessero almeno messo un Alessandro Gassman od uno chef Rubio..un deejay di Radio Capital. Z… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Ottimi risultati per ledelsecondo i dati di RadioTER, l'indagine realizzata dal Tavolo Editori Radio, TER, e condotta da Gfk/Ipsos. Con il 6,3 per cento in più rispetto al 2017,...