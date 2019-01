Video Higuain | rifiuta il rigore per il primo gol Salvini attacca il Pipita

Higuain : 'Io da Sarri? Se cercate casino - con me non lo troverete' Video : Facce assonnate e deluse fra i giocatori del Milan rientrati di primo mattino in Italia dopo la Supercoppa italiana persa in Arabia Saudita contro la Juventus. Inevitabilmente l'attenzione di chi ha ...

Tensione Milan! Gattuso getta il telefono di un giornalista - Higuain nervoso : “Cerchi casino?” [Video] : Gattuso ed Higuain hanno dato segni di nervosismo dopo la sconfitta del Milan a Gedda contro la Juventus: ecco quanto accaduto Aria tesissima in casa Milan. Gattuso ed Higuain, dopo il ritorno in Italia della squadra rossonera nella notte, hanno mostrato segni di Tensione. Il tecnico rossonero appena sceso dall’aereo è stato infastidito dai tanti giornalisti pronti a riprenderlo. Proprio uno di questi è stato colpito col braccio da ...

Higuain contro la Juventus - ci risiamo/ Video : Supercoppa Italiana - finale caldo con le proteste del Pipita : Higuain contro la Juventus, ci risiamo. Supercoppa Italiana, finale caldo con le proteste del Pipita, contestato un rigore non concesso da Banti

Calciomercato Milan : febbre Higuain - Piatek si allena regolarmente col Genoa. Nessuna accelerata nella trattativa. Video : Nel frattempo, per la cronaca, il Genoa si muove sul mercato avviando una trattativa su un altro polacco. L'esperienza più che felice con Piatek , 13 gol in 19 presenze nel girone di andata, ha ...

Supercoppa Italiana - Higuain scontento? In casa Milan sorridono tutti : il Pipita 'falcia' Gattuso durante il torello [Video] : In vista della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in casa Milan c'è un clima sereno e disteso: Higuain scherza con Gattuso e lo 'falcia' durante il torello, fra le risate di tutti Negli ...

Video Gol Serie A - le sintesi e gli highlights di tutte le partite del 29 dicembre. Juventus da record - Milik trascina il Napoli. Il risveglio di Higuain : Il girone d’andata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andato in archivio e i risultati degni di nota sono stati diversi. La Juventus ha ottenuto la vittoria numero 17 in 19 gare realizzando un nuovo record ed arrivando al giro di boa in vetta con 53 punti. E’ stata una doppietta di Cristiano Ronaldo, nuovo capocannoniere del torneo, a fare la differenza e a consentire alla Vecchia Signora di piegare una coriacea ...

Video Milan-Spal 2-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Higuain risolve con una rete attesa da due mesi! : Il Milan ha superato, nell’ultimo turno del girone d’andata della Serie A 2018-2019, la Spal con il punteggio di 2-1. Di Petagna (con la complicità di Romagnoli) il gol del vantaggio ferrarese al 12°, rapidamente pareggiato nel giro di quattro minuti da Castillejo. Nel secondo tempo, al 64° minuto, il gol che pone fine al digiuno durato oltre 2 mesi di Higuain. Nel finale di partita Donnarumma mostra una volta di più tutte le sue ...

Milan-Spal - Higuain segna ed impazzisce di gioia : lo sfogo dopo le critiche [Video] : Milan-Spal, Higuain ha segnato contro la Spal festeggiando più del solito la sua realizzazione dopo il momento grigio Milan-Spal, Higuain è finalmente riuscito a sbloccarsi. dopo un periodo di astinenza prolungato, il Pipita ha segnato oggi il gol del 2-1 per i rossoneri contro la Spal in una gara che sembrava essere complicata sino alla rete del centravanti argentino. dopo il gol la corsa verso i compagni, gli abbracci, le urla ed un ...