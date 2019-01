Milano Mostra dedicata a Paolo Grassi a cento anni dalla nascita

Milano. Municipio 6 : Artivismo art exhibition – mostra personale : Il Municipio 6 organizza la mostra personale “Artivismo art exhibition” con le opere pittoriche dell’artista Cristina Donati Meyer. Le opere d’arte,

Inaugurata a Milano la mostra d'arte contemporanea AAF-Affordable Art Fair : Giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 18.00 si è svolta l’inaugurazione della mostra Affordable Art Fair 2019 presso Superstudio Più in Via Tortona 27 a Milano. L’edizione di quest’anno, che è visitabile dal 25 al 27 gennaio, ha come claim: “Lose yourself in art. Sei pronto a perderti nel mondo dell’arte contemporanea? “e il dedalo del percorso all’interno dello spazio si dipana in dieci sezioni, che declinano il tema in molteplici sfaccettture e ...

Winx Club in mostra a Milano : alla scoperta di un fenomeno animato tutto italiano : La mostra continua mettendo in luce tutta la potenza transmediale del brand Winx: tavole di fumetti, abiti di scena degli spettacoli teatrali e un grande spazio dedicato al ricco merchandising , ...

Le Winx compiono 15 anni - una mostra a Milano celebra le fatine magiche : 28 gennaio 2004: su Rai2 andava in onda per la prima volta una serie animata dal titolo 'Winx Club'. Sei fatine svolazzanti dalle forme e dell'abbigliamento abbastanza provocatori per gli standard ...

Winx in mostra dal 26 gennaio a Milano per il 15mo compleanno : Milano. «Le Winx sono un prodotto concepito in Italia da talenti italiani per divertire i bambini ma che emozionano ancora

In mostra a Milano 'Una vita da scienziata' : ... celebre ed eclettico fotografo internazionale, che ruotano intorno alle figure delle donne della scienza in un progetto incentrato sulle STEM: Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Si tratta ...

Chloe Ayling - la modella rapita a Milano - si mostra in topless : Chloe Ayling è volata in Thailandia per una breve vacanza, in compagnia della sua collega Natalie Nunn, conosciuta durante la partecipazione all'edizione inglese del Grande Fratello . La modella posa ...

In mostra a Milano ‘Una vita da scienziata’ : È nata dalla volontà di valorizzare l’expertise femminile nei settori scientifico-matematici, ancora troppo spessi ad appannaggio degli uomini, la mostra “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte” che si è aperta a Milano all’interno dell’Istituto Diagnostico di Milano. Il centro di cura ospita gli scatti di Gerald Bruneau, celebre ed eclettico fotografo internazionale, che ruotano intorno alle figure delle donne della ...

Mostra Leonardo Da Vinci a Milano : date - orari e come arrivare : Mostra Leonardo Da Vinci a Milano: date, orari e come arrivare Fino al 17 Febbraio 2018 a Calusco d’Adda la Mostra “Leonardo Da Vinci 1519 – 2019, 500 anni di genio“. L’esposizione è stata organizzata dall’associazione “Club 33” di Rodengo Saiano, e ha aperto le porte al pubblico sabato 19 gennaio. La Mostra è ospitata all’ex Chiesa di San Fedele. L’ingresso è libero. ...

Palazzo Reale di Milano dedicherà una mostra all'arte di Ingres e alla vita artistica al tempo di Napoleone : Appiani nella pittura e Canova nella scultura si avvalsero ampiamente di questa 'politica delle arti', ascrivibile all'arte del governare di Napoleone Bonaparte. Si colloca in questo contesto l'arte ...

Incidente sulla Milano-Meda - un video mostra il momento dello schianto. Preso il pirata : Il pirata della strada, 26 anni, è stato rintracciato e arrestato. In seguito all’Incidente è morto un tassista

"The Black Image Corporation" - in mostra a Milano l'orgoglio afroamericano che conquistò l'America bianca attraverso i giornali : In rosso, bene in vista, il nome: "Ebony"; al centro, i grandi protagonisti dell'arte, dello sport e della moda, perché di mese in mese ogni copertina comunicasse la grande riscossa di una comunità, quella nera, rimasta troppo a lungo all'ombra del sogno americano, e che aveva deciso, invece, di tirare fuori le unghie. A fondare nel 1945 un magazine che ai suoi lettori Black parlasse di politica sì, ma anche di fashion e di ...

Le piccole e grandi comunità di Charles Fréger in mostra all’Armani/Silos a Milano : Le fotografie "antropologiche" di Charles Fregér in mostra a MilanoDalla serie "ASAFO", Togo, 2014Charles Fre´gerScot guard, UK, dalla serie "EMPIRE", 2004-2007Charles Fre´gerBoes, Sardegna, Italia, dalla serie "WILDER MANN", 2010-2017Charles Fre´gerArmani/Silos - Fabula di Charles FrégerGiorgio ArmaniArmani/Silos - Fabula di Charles FrégerGiorgio ArmaniGiorgio Armani e Charles Fréger all'Armani/Silos di ...