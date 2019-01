Juve-Genoa insieme per Sagnan | possibile scambio col Chievo

Juventus a +11 sul Napoli. Stasera Empoli-Genoa : La Lazio domina la partita, ma la Juve vince 2 a 1 all'Olimpico e va a +11 sul Napoli. Tutti i gol nel secondo tempo. Il vantaggio della Lazio su autogol di Emre Can, poi il pareggio di Cancelo e il ...

Calciomercato - le ultime : la lista ‘segreta’ di Paratici - sinergia Genoa-Juve : Ultimi giorni caldissimi di Calciomercato, si muovono le squadre con l’obiettivo di rinforzare le rose. Secondo ‘Il Tempo’ gaffe del dirigente della Juventus Paratici che avrebbe dimenticato sul tavolo un foglietto con i nomi degli obiettivi di mercato: Nicolò Zaniolo (valutato da Paratici 40 milioni), Savic e Federico Chiesa (50 milioni), il gioiellino del Brescia Tonali (20 milioni), il difensore del Genoa Romero ...

Juventus - risolto il giallo degli appunti di Paratici : nessuna lista di mercato - aveva incontrato il Genoa : Un biglietto di Paratici , direttore sportivo della Juve e un giallo che probabilmente ora ha una soluzione, soprattutto quello per ciò che riguarda il nome Savic . Ma andiamo per gradi e ...

Juve e’ fatta per Caceres - Sanabria va al Genoa : Dalla panchina della Lazio, club che non lo ha praticamente mai utilizzato, a quella della Juventus. E' la traiettoria di Caceres, difensore che torna in bianconero per tappare il buco che nella rosa dei campioni d'Italia si aprira' per l'addio di BENATIA. Il marocchino e' infatti irremovibile e vuole andarsene gia' da ora, accettando la ricca offerta che gli e' arrivata dal Qatar, dall'Al Duhail. Prendera' il suo posato l'uruguayano che ...

Juve - sfida al PSG per un talento del Genoa : Attenzione, però, perché su Russo è forte l'interesse del Paris Saint-Germain , come riportato da Il Corriere dello Sport .

Juventus cede Sturaro al Genoa : La Juventus Football Club ha risolto anticipatamente l'accordo con la società Sporting Clube de Portugal " Futebol SAD relativo al trasferimento temporaneo gratuito del calciatore Stefano Sturaro. ...

Juventus - ufficiale Sturaro al Genoa : le cifre : TORINO - Ora è ufficiale, Stefano Sturaro va in prestito al Genoa: la Juventus comunica l'avvenuto trasferimento fino a giugno del centrocampista per 1,5 milioni di euro. Il contratto prevede inoltre ...

Genoa - incontro con l'agente di Pjaca : tra Juve e Fiorentina - decide il croato : incontro CON l'agente - Dopo i contatti dei giorni scorsi tra Genoa e Juventus, oggi la dirigenza rossoblù ha incontrato Marko Naletilic , agente del croato, come riporta Sky Sport . Un summit utile ...

Il calciomercato oggi – La bomba sulla Juve - scatenato il Genoa : Il calciomercato oggi – Sono ore calde di calciomercato non solo per gennaio anche anche per la prossima stagione, ecco la bomba dalla stampa spagnola in particolare ‘Marca’ e ‘Sport’: Marcelo vuole lasciare il Real Madrid in estate, e raggiungere l’amico Cristiano Ronaldo alla Juventus. “Se faranno un’offerta per me, dovete lasciarmi andare”, avrebbe detto il calciatore alla dirigenza dei Blancos. Al posto di Marcelo il Real ...

Genoa - Pjaca nel mirino di Preziosi : la Juventus ha detto si : Genoa Pjaca – Dopo la cessione di Piatek, il Genoa di Preziosi vorrebbe piazzare un colpo per cercare di invogliare i tifosi, molto delusi dalla cessione dell’attaccante polacco. Ci sono stati quindi nuovi contatti con la Juventus per Marko Pjaca: il presidente del Genoa Preziosi ha l’ok dei bianconeri (che sanno che in rossoblù giocherebbe più di quanto non faccia in […] L'articolo Genoa, Pjaca nel mirino di Preziosi: la ...

Calciomercato - Genoa-Pjaca : la Juventus dice sì al prestito : Marko Pjaca e il Genoa , arriva il primo sì. Quello importantissimo della Juventus , società proprietaria del cartellino del croato, in prestito alla Fiorentina in questa prima parte di stagione. Nei ...

Romero Juventus - il Genoa spara alto e i tempi potrebbero allungarsi : Romero Juventus – Sono giorni di lavoro intenso per Fabio Paratici. Il direttore sportivo bianconero è infatti intento in operazioni di calciomercato sia in entrata che in uscita. Affari che hanno lo scopo sia di rinforzare la rosa allenata dal tecnico Massimiliano Allegri per i mesi a venire con i relativi impegni su tre competizioni […] L'articolo Romero Juventus, il Genoa spara alto e i tempi potrebbero allungarsi proviene da ...

Dg Genoa 'Piatek-Milan - summit a fine gara. Sturaro vicino - Romero andrà alla Juve' : Il dg del Genoa Giorgio Perinetti parla a Sky Sport prima della partita con il Milan : ' Piatek ? Non è ancora una cessione definita, ci sono passaggi da compiere. Oggi c'è una partita importante e punti importanti in palio, però conosciamo il ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS / Ultime notizie : Pjaca richiesto dal Genoa - nuovo prestito possibile? : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: si prova subito per Ramsey, manovre interessanti per Emerson Palmieri e Rogerio, Pjaca potrebbe passare al Genoa.