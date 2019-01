IEG | alla fiera dolciaria anche un gusto della solidarietà

Samsung - addio imballaggi e confezioni inquinanti. Dal 2019 verranno impIEGate bio-plastiche e materiali eco-compatibili : Gli oggetti hi-tech come smartphone, tablet, indossabili e persino gli elettrodomestici, non inquinano solo quando devono essere smaltiti. I potenziali danni che possono provocare all’ambiente iniziano non appena li togliamo dalla confezione, che è spesso realizzata con materiali a base di sostanze inquinanti. Samsung ha annunciato l’attuazione di un piano industriale per rimediare a questo problema. Fin da subito inizierà a ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula ordina alla figlia Olga di avvelenare DIEGo : Le avventure dello sceneggiato iberico “Una Vita”, trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset, continuano a sorprendere. Gli spoiler riguardanti gli episodi che andranno in onda in Italia nei prossimi mesi annunciano che Ursula Dicenta continuerà a fare del male agli Alday. L’ex educatrice della defunta Cayetana stringerà una pericolosa alleanza con la secondogenita Olga, dato che dopo averla spinta a gettarsi tra le braccia del figliastro Diego ...

IEG : dalla Cina arriva delegazione a Rimini : Si intensificano le relazioni per una filiera strategica del made in Italy curate da Italian Exhibition Group e così, dopo le iniziative legate a green economy e business turistico, nell'ambito di ...

Tagliarono un ditino per errore alla neonata : "come glielo spIEGherò a mia figlia?" : CRONACA - Prima udienza ieri, lunedì, in tribunale ad Alessandria, a carico di due operatrici sanitarie dell'azienda ospedaliera accusate di aver tagliato per errore la falange del dito indice della ...

Sesso : gli incredibili effetti sulla memoria spIEGati dalla scienza : Uno studio ha dimostrato che il Sesso fa bene alla memoria. Secondo gli scienziati dell'università di Wollongon, in Australia, fare Sesso aiuta a migliorare la memoria. Lo studio ha preso in ...

Higuain Chelsea - Sarri : “Ho spIEGato alla dirigenza cosa mi serve” : Higuain Chelsea Sarri – Catenaccio di Maurizio Sarri che non ha voluto commentare il possibile arrivo a Londra di Gonzalo Higuain. alla vigilia della partita contro l’Arsenal tiene banco in casa dei Blues il mercato. Ma Sarri ha preferito non sbilanciarsi. -> Leggi anche Higuain Chelsea: accordo fatto. L’agente a del Pipita a Londra Higuain Chelsea […] L'articolo Higuain Chelsea, Sarri: “Ho spiegato alla dirigenza ...

Pallavolo – Modena - Max Holt spIEGa : “Latina squadra scomoda - dobbiamo dare il massimo per vincere” : Maxwell Holt in conferenza stampa parla della prossima sfida di Modena contro Latina e degli impegni con la nazionale Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione della gara casalinga di domenica che vedrà Modena Volley sfidare la Top Volley Latina, match valido per la 18esima giornata di Regular Season. A disposizione dei media Maxwell Holt: “E’ stato un periodo un po’ ...

Sposa l'amore della sua vita poche ore prima di morire. La storia di DIEGo e Annalisa è un inno alla vita : Un amore vissuto in maniera profonda, autentica, fino all'ultimo istante: ecco la storia d'amore tra Diego Turi, 43enne pugliese, e Annalisa Talpacci, 40enne marchigiana. Nel 2017, lui scopre di essere gravemente malato e, insieme alla fidanzata, inizia un percorso duro per cercare di sconfiggere la malattia. Nonostante la battaglia, le condizioni di Diego si aggravano a fine 2018 e viene ricoverato in un hospice a San Severino Marche, struttura ...

Si sposa poche ore prima di morire : DIEGo - malato terminale - dice sì alla sua Annalisa : La storia d'amore tra il 43enne salentino e una quarantenne della provincia di Macerata. Nel 2017 la diagnosi, poi l'aggravamento che lo ha costretto al ricovero in un hospice. "In questa storia d'amore c'è la vera gioia di vivere"

Mia Martini torna a cantare grazie a Mattia Donna & La Femme Piège - e alla voce di Serena Rossi - : Mattia Donna ha 42 anni, Andrea Toso 44 e da venti lavorano insieme. Sono musicisti e produttori. Mattia è anche cantautore, sebbene per ora quell'aspetto sia in stand by. Scrivono musica da film, ...

VIDEO Steph Curry - 48 punti e 11 triple da fenomeno. Golden State pIEGa Dallas : Nella notte NBA Steph Curry ha regalato l’ennesima prestazione da fenomeno assoluto ai Golden State Warriors. Il 30enne dell’Ohio è risultato determinante nella combattuta vittoria contro Dallas per 119-114, mettendo a segno 48 punti con la bellezza di 11 triple. Andiamo a rivedere le immagini di una partita difficile da dimenticare. VIDEO: I 48 punti DI Steph Curry CONTRO Dallas IN NBA Clicca qui per mettere “Mi ...

Domenica Live - intervista alla figlia di DIEGo Armando Maradona : "Ha chiesto perdono a me e mia madre" : Barbara d’Urso a Domenica Live ha intervistato quest'oggi Jana, la figlia dell’ex pibe de oro Diego Armando Maradona; insieme a lei anche il fratello Diego Armando JR.Ai microfoni di Barbara d’Urso, Jana racconta il primo incontro con il papà Diego Armando Maradona, che ha conosciuto solo all’età di 18 anni: "Prima di quell’incontro mi sono sempre chiesta perché dovessi essere io a conoscerlo, se avesse voluto lo avrebbe fatto lui. Però ...

Maria Monsè e Perla Maria/ Dopo gli scatti "hot" di Natale : le spIEGazioni dalla d'Urso? - Pomeriggio 5 - : Maria Monsè e la figlioletta Perla Maria in diretta da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5, si parla degli scatti hot di Natale , e non solo..., .

Le voci dalla Sea Watch : "Vergognoso dover loro spIEGare come mai nessuno in Europa li vuole" : Giorgia Linardi, portavoce di Sea Watch, lancia un appello: "Fate sbarcare queste persone". Intanto la Germania fa sapere di...