Epidemia di morbillo negli Usa | Washington dichiara lo stato di emergenza

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Un’dinellodiha spinto il governatore Jay Inslee are lodisanitaria. Al momento sono 35 i casi confermati e si tratta soprattutto di bambini di età compresa tra uno e dieci anni.“Ilè estremamente contagioso – ha detto il governatore – e può essere mortale per i più piccoli. Questi casi (in riferimento al numero dei contagiati, ndr) creano un serio rischio per la salute pubblica e possono rapidamente diffondersi in altre contee”. Secondo quanto scrive Cnn, circa una trentina di casi non erano stati vaccinati.L'articolodiUsa:lodiMeteo Web.