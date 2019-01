Blocco età pensionabile Inps 2019 | domanda e requisiti | la circolare

termometropolitico

: @GiuseppeConteIT blocco dell età pensionabile però c è la finestra di tre mesi voi prendete in giro l italiani e la… - romanomazzoni : @GiuseppeConteIT blocco dell età pensionabile però c è la finestra di tre mesi voi prendete in giro l italiani e la… - romanomazzoni : @matteosalvinimi blocco dell età pensionabile ma però c è la finestra di 3 mesi voi prendete in giro l italiani e… - marsion65 : @Umidamente @mattiafeltri @LaStampa Ultimi anni: innalzamento età lavorativa, Fornero, articolo 18, Jobs Act, scatt… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)età, laEtà: laDopo aver parlato della cristallizzazione dell’età, in questo nostro articolo affrontiamo il tema delle “modalità di presentazione delle domande di pensione” ed in particolare “in materia di esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno” oggetto del messaggion. 4804 del 21 dicembre 2018. Si tratta della comunicazionecon cui far sapere ai lavoratori come comportarsi per evitare il termine dell’adeguamento alla speranza di vita. Qui è possibile consultare e scaricare il documento integrale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.età, la platea di beneficiari Possono fare richiesta e accedere alla esenzione dell’allungamento dei termini per andare in pensione solo alcune categorie di lavoratori. Ma quali ...