Alzheimer | la scarsa igiene orale potrebbe innescare la sua insorgenza

(Di lunedì 28 gennaio 2019): un recente studio, condotto dai ricercatori dell'Università americana di Louisville, ha evidenziato la presenza nel cervello dei malati di questa patologia degenerativa un tipo particolare di batteri, noti per essere responsabili di malattie di denti e gengive. Una relazione che avrebbe dell’incredibile e che i risultati della ricerca internazionale sembrerebbero indicare come possibile, un’ipotesi che andrà naturalmente confermata da ulteriori ricerche e cherivelarsi importantissima per il futuro di questo tipo di malattia degenerativa.dentale e: i risultati della ricerca C'è un nesso, quindi, tra le parodontiti e i processi infiammatori e neurodegenerativi delle persone con? I ricercatori, in base all’osservazione dei dati emersi dallo studio, hanno dedotto che la demenza dovuta all'possa avere relazione e origine da ...