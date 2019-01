A gennaio con Salvini solo 155 migranti | il Pd ne fece sbarcare 3mila

I CONSIGLI HOME VIDEO DI gennaio 2019 : Il carico di titoli novità e di raccolte, confezionate ad arte come perfette idee regalo di dicembre, lasciano sempre il mese di GENNAIO un po' con il fiato corto. Ma i titoli, anche se pochi, non mancano di suscitare il giusto interesse: nell'ordine abbiamo L'Uomo che uccise Don Chisciotte, Gli Incredibili 2, Blackkklansman, Fahrenheit 11/9 e Soldado.

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 28 gennaio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 21 gennaio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana vengono prodotti dai vari istituti confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la ...

Una Vita Anticipazioni 28 gennaio 2019 : Blanca sconvolta dal racconto di sua sorella Olga : La Dicenta vuole sapere la verità e cerca di scoprirla dalla madre. Ursula le dà la sua versione dei fatti ma questa è ancora più terribile

Calciomercato amarcord : 'Affaracci' di gennaio - Jardel all'Ancona - 2004 - : «Se posso, cambio tutta la squadra». Ci andrà molto vicino, il presidente Pieroni, dopo aver minacciato di rivoltare come un calzino " bucato, molto bucato come si scoprirà nei mesi successivi " il ...

Concerti a Roma dal 28 gennaio al 3 febbraio : rock con i Diaframma - Chierici canta Brassens - Seno e Rufo contro i femminicidi : LUNEDI' 28 gennaio. Jazz/Monday Night con Lino Patruno & band. In questa Monday Night torna sul palco del club il bandleader e banjoista Lino Patruno con la sua orchestra, ottima formazione che ...

Appuntamenti macroeconomici : settimana del 28 gennaio 2019 : -6,2 punti, 11:00 Unione Europea : Fiducia economia, atteso 106,7 punti; preced. 107,3 punti, 11:00 Unione Europea : Fiducia imprese, atteso 0,6 punti; preced. 1,1 punti, 13:00 USA : Richieste mutui, ...

Accedde oggi - 18 gennaio 1977 : la tragedia di Re Cecconi : La sera del 18 gennaio 1977 Re Cecconi si trovava con due amici, il compagno di squadra Pietro Ghedin e il profumiere romano Giorgio Fraticcioli, accompagnando quest’ultimo nella gioielleria di Bruno Tabocchini, situata nella tranquilla e decentrata zona della Collina Fleming della capitale, per consegnare alcuni campioni di profumo. Dal momento in cui i tre entrarono nel negozio, la dinamica non è tuttora chiara. Si ipotizzò che Re ...

Oroscopo di domani 29 gennaio con classifica : eros - fortuna e soldi - Toro favorito : L'Oroscopo di domani 29 gennaio è disponibile a mettere in rilievo il possibile andamento previsto per questo secondo giorno della corrente settimana. Partiamo pure con il dare una esaustiva anticipazione sui segni migliori e peggiori di martedì interrogando le stelle in merito ai settori della vita legati a doppio filo con l'amore e il lavoro. Prima di iniziare a dare qualche anticipazione vi ricordiamo che in questa sede saranno messi sotto ...

La Dottoressa Giò verso il finale di stagione con la verità sull’incidente : chi ha investito Giorgia? Anticipazioni 29 gennaio : Il finale di stagione de La Dottoressa Giò è alle porte. Dopo la decisione di Mediaset di anticipare la messa in onda della quarta e ultima puntata della fiction con Barbara d'Urso, i fan avranno modo di scoprire come andrà a finire per Giorgia Basile e i suoi progetti tra la serata di oggi e quella di martedì, ma quale sarà la verità che verrà a galla? Il finale de La Dottoressa Giò porterà il pubblico nuovamente il pubblico alla sera ...

Oroscopo 29 gennaio : sfide per il Cancro - Vergine tesa - Leone scontento : L'ultima settimana di gennaio vedrà un po' di tensioni per il Leone e la Vergine, mentre per il Toro la situazione sarà tranquilla. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione a martedì 29 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: gennaio non è partito nel migliore dei modi per il vostro segno zodiacale, ma adesso potrebbe esserci un lieve recupero. Qualche soddisfazione sul lavoro, anche se nulla di particolarmente ...

Una Vita Anticipazioni 28 gennaio 2019 : Blanca sconvolta dal racconto di Olga : La Dicenta vuole sapere la verità e cerca di scoprirla dalla madre. Ursula le dà la sua versione dei fatti ma questa è ancora più terribile

Non è l'Arena 27 gennaio 2019 : Luigi Di Maio nell'intervista con Giletti : Non è l'Arena, intervista di Giletti a Luigi Di Maio L'attualità politica con il faccia a faccia di Massimo Giletti con il vicepremier, Ministro del Lavoro e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di ...

Problemi Wind Tre il 27 gennaio : impossibile consultare soglie e credito : I sistemi Wind Tre sono in aggiornamento nel corso di questo weekend: se avete notato delle anomalie, ecco trovata la spiegazione. Alcuni utenti del gestore arancione hanno ricevuto nelle scorse ore una comunicazione, attraverso l'app MyWind, che li informava dell'intervento, partito alle 23 della giornata di ieri, sabato 26 gennaio, per perdurare fino alle 15 di oggi, domenica 27. Lo stesso è accaduto ai clienti Tre, visto che anche i suoi ...

Concorsi pubblici gennaio 2019 : posti e requisiti diplomati-laureati : Concorsi pubblici gennaio 2019: posti e requisiti diplomati-laureati Requsiti e domanda Concorsi pubblici gennaio 2019 Diversi Concorsi pubblici in arrivo tra gennaio e febbraio per chi sta cercando un impiego; posti in Rai, nell’Università e nella Scuola, spazio anche agli aspiranti assistenti sociali. Concorsi pubblici: Università e Scuola L’Università di Bari ha messo a bando 6 posti per personale di area amministrativa e gestionale. Nello ...