“Stai zitto negro” - frase razzista di un arbitro contro un giocatore : il presidente ritira la squadra : E’ accaduto tutto in una partita del campionato di Promozione campana, i carabinieri di Avellino indagano “I miei ragazzi vanno rispettati, basta con questo sistema malato del calcio“. A parlare all’Adnkronos è il presidente della società del Serino calcio 1928, Donato Trotta, che ha ritirato la squadra da un incontro di promozione, dopo che l’arbitro ha rivolto insulti razzisti a un giocatore di colore ...