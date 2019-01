Povera patria | vietato criticare l' euro sulla Rai | perché i professoroni hanno perso le

Povera patria - è polemica per servizio sul signoraggio. Freccero : "Finalmente un programma divulgativo di economia" : Sta suscitando un mare di polemica un servizio sul signoraggio andato in onda venerdì notte su Rai2 all'interno di Povera Patria, il talk show nato dalle ceneri di Night Tabloid - il cambio di nome è avvenuto per volere del direttore Carlo Freccero - condotto da Annalisa Bruchi.Il servizio in questione realizzato da Alessandro Giuli, ex vicedirettore de Il Foglio e ora firma di Libero, era dedicato a una delle maggiori teorie ...

Perché l'editoriale sul signoraggio di 'Povera Patria' ha fatto tanto rumore : Non c'è giornata in cui Carlo Freccero non faccia parlare di sé. Nel bene e nel male. Il direttore di Raidue c'è riuscito di nuovo, e alla grande, con l'esordio di Povera Patria, il programma di informazione economica condotto da Annalisa Bruchi che, sbarazzatosi del vecchio titolo Night tabloid (Freccero lo trovava orrendo) ha debuttato il 25 gennaio in seconda serata su Raidue. E' successo che l'editoriale dell'autore Alessandro ...

Bufera social su 'Povera Patria' : ... scrive su Twitter lo studente di economia palermitano Emanuele Paladino. "Arrivano gli effetti della elezione di @MarcelloFoa a presidente della #Rai: la tv sovranista, che inventa balle per ...

Povera patria - gode Paolo Becchi : "Solo qui potevano mostrare il mio libro" : Si respira una nuova aria nella Rai 2 sovranista di Carlo Freccero e Gennaro Sangiuliano. Almeno secondo Paolo Becchi, che affida a Twitter un significativo sfogo: "Per la prima volta un talk show fa vedere e cita il mio libro. Non poteva che essere Povera Patria", il nuovo contenitore di approfondi

Ascolti TV | Venerdì 25 gennaio 2019. Il Milionario vince con il 14.4% - Superbrain 12.2% - Quarto Grado 8.1%. Mai dire Talk chiude al 3.6% - Povera patria 5.9% : Gerry Scotti Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 2.571.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 3.034.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.519.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Mai dire Talk ha catturato l’attenzione di 709.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Viva l’Italia ha raccolto davanti al ...