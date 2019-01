La Rai paga 30mila euro a Grillo per i suoi sketch in prima serata

Grillo - lo show è un caso. La Rai pronta a pagare 30mila euro : Il costo si riferirebbe ai diritti che viale Mazzini dovrebbe corrispondere alla 'Marangoni spettacoli', ovvero all'agente storico di Beppe Grillo , per l'uso di vecchi filmati del comico genovese. A ...

Rosita Celentano contro Rai1 : "Dal pappagallo di Portobello alle mucche di SuperbRain : non conoscete vergogna!" : In attesa di Linea Verde, in onda su Rai1 durante il fine settimana, l'Ammiraglia del Servizio Pubblico ha deciso stasera di portare in fattoria il pubblico di Superbrain, lo show del venerdì condotto da Paola Perego, giunto alla terza edizione.Tra le prove che le menti geniali in gara hanno dovuto affrontare per dimostrare le proprie capacità intellettive, quella di Sabino, giovane studente universitario con la passione per le mucche, ...

#3AnniSenzaGiulio - Regeni ricordato da Rai News (e Propaganda Live) : Giulio Regeni è uscito dalla sua casa de Il Cairo il 25 gennaio 2016 per non farvi più ritorno: il cadavere, massacrato e irriconoscibile, dello studente italiano alle prese con un dottorato per l'Università di Cambridge fu ritrovato giorni dopo. Da allora tutte le iniziative messe in campo per cercare mandanti e assassini sembrano rimbalzare su un muro di gomma.prosegui la lettura#3AnniSenzaGiulio, Regeni ricordato da Rai News (e ...

Alda D’Eusanio contro la Rai : «Ha cacciato via tutti. Se dico ca**o mi picchiano - se lo dice la Littizzetto la pagano» : Alda D'Eusanio Alda D’Eusanio è tornata prepotentemente alla ribalta in questa stagione televisiva, se non altro per la grande schiettezza che la contraddistingue. In attesa di vederla all’opera come opinionista all’Isola dei famosi, durante la puntata de La Repubblica delle donne di ieri sera la giornalista, avallata e stuzzicata da Piero Chiambretti, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa lanciando più di un’accusa contro la ...

La ditta non lo paga - opeRaio distrugge l’hotel che aveva costruito. Sul web : “Ha fatto bene” : Non era stato pagato per un lavoro e, con la stessa escavatrice utilizzate per costruire parte di un hotel a Liverpool, ha pensato bene di distruggere la facciata e l'ingresso dell'edificio, causando danni per oltre 20mila euro. John Manley rischia una denuncia, ma sul web (dove i video delle sue azioni sono diventati virali) in tanti si sono mossi per lui: "Quest'uomo è una leggenda! Bisogna difendere le persone come lui che lavorano ...

Liverpool - opeRaio distrugge Hotel per protesta : la paga promessa non era arrivata : Al probabile grido 'Io ti ho costruito, io ti distruggo', un operaio inglese ieri pomeriggio si è reso protagonista a Liverpool, in Gran Bretagna, di una incredibile vicenda: è salito su di un piccolo escavatore ed ha demolito l'ingresso e la hall di un Hotel nel giorno in cui veniva terminata l'opera di costruzione del complesso. Il Travelodge Hotel della città celebre per aver dato luce ai Beatles era praticamente ultimato e pronto per ...

La ditta non lo paga e l’opeRaio va su tutte le furie : i colleghi provano a fermarlo ma lui prende l’escavatore… : Un operaio, a Liverpool, il giorno in cui un hotel della catena Travelodge doveva essere completato, è salito su un escavatore e si è lanciato contro l’ingresso e la hall. Secondo le prime costruzioni, non avrebbe ricevuto il compenso di circa 600 sterline che gli spettava. I colleghi hanno provato a fermarlo ma lui ha continuato nel suo atto di vendetta. Dopo aver causato i danni all’albergo, è fuggito. E ora la polizia lo sta ...

Babbo Renzi sbrocca e insulta l'opeRaio che non ha pagato : 'Ci vediamo in tribunale! Faccia di m.... Ma stai zitto, faccia di m...'. Ha perso le staffe Tiziano Renzi, il papà dell'ex premier Matteo Renzi, quando le Iene si sono presentate nella sua azienda a ...

Cedolino pensione Inps febbRaio 2019 e calendario pagamento - le date : Cedolino pensione Inps febbraio 2019 e calendario pagamento, le date Accredito Cedolino pensione Inps di febbraio 2019 Sta per arrivare febbraio, quindi, come ogni mese, sta per essere erogato l’assegno per i pensionati Inps ed ex Inpdap. In che giorno è previsto l’accredito? Cedolino pensione: pagamento giorno 1 febbraio 2019 Non vi saranno slittamenti per il pagamento della pensione di febbraio, a differenza di quanto accaduto a ...

Sanremo 2019 - polemica sui compensi. Fiorello : “Perché la gente si indigna? Baglioni porta soldi alla Rai. Indignatevi per chi non paga le tasse” : A due settimane dal debutto della 69° edizione del Festival di Sanremo fioccano notizie e polemiche. Anche quest’anno la gara si arricchirà con la serata dedicata ai duetti, quella del venerdì tra novità e ritorni sul palco dell’Ariston. I vincitori dello scorso anno Ermal Meta e Fabrizio Moro duetteranno rispettivamente con Simone Cristicchi e Ultimo. Manuel Agnelli affiancherà Daniele Silvestri mentre l’etoile Eleonora ...

Sanremo - Fiorello difende Baglioni : «Porta soldi alla Rai - giusto che sia ben pagato» : Fiorello difende Baglioni . Insomma anche Fiorello , amatissimo showman, prende posizione al fianco di Claudio Baglioni , direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo , nel caso mediatico ...

Propaganda anti-Nato su Facebook - cancellati centinaia di troll russi e ucRaini : Un esempio dei post rimossi da Facebook (fonte Facebook) Facebook ha annunciato di aver rimosso centinaia di pagine, gruppi e account di origine russa e ucraina a causa di “comportamenti inautentici coordinati” sulla propria piattaforma e su Instagram. I troll russi hanno agito in diversi paesi mentre quelli proveniente dall’Ucraina solo in patria. Entrambe le operazioni di disinformazione hanno creato reti di account per mascherare la ...